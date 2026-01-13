България

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

Главният касиер на БНБ Стефан Цветков призовава банкнотите да се пазят чисти и напомня: всяка умишлено повредена евробанкнота се задържа и не се възмездява

13 януари 2026, 12:34
Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол
След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия
Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София
Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат
Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа
Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев
Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение
Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

Н адрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме търговците да не приемат такива банкноти. Това каза главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, проведен днес в сградата на Министерския съвет в София.

Цветков обърна внимание, че съществуват две серии евробанкноти, като и двете са законно платежно средство и следва да се приемат при разплащания в пълната им номинална стойност.

Източник: БТА

По думите му, БНБ е забелязала от медийното пространство, че има достатъчно данни за надраскани евробанкноти.

"Искаме да обърнем внимание, съгласно регламента и изискванията на Европейската централна банка, такива банкноти, когато за нас те са умишлено повредени, не се възмездяват, те се задържат. Тоест обръщаме се към търговците, към банките, тези банкноти да не се приемат по никакъв начин или ако дойдат в БНБ, те няма да бъдат възмездени“, каза Цветков.

Той призова хората, които драскат по евробанкнотите, да проявят уважение и да пазят паричното обращение чисто.

"Нека да уважаваме банкнотата. Нека да я приемаме такава, каквато е тя, да пазим обращението чисто. Това е за всички нас“, каза главният касиер на БНБ.

Източник: БТА

Цветков подчерта, че ако надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана, а не възмездена.

По думите му, когато граждани или търговци се натъкнат на банкнота, за която има съмнение, че е фалшива, трябва да не я връщат в обращение, а да я предоставят на органите на реда. След като такава банкнота бъде задържана, тя се изпраща в Центъра за анализ на БНБ, където се определя дали е истинска или неистинска.

Брифинг на Координационния център към Механизма за еврото в Министерския съвет
13 снимки
координационен център евро
координационен център евро
координационен център евро
координационен център евро
надраскани евробанкноти БНБ Стефан Цветков евро фалшиви банкноти парично обращение търговци задържане на банкноти законно платежно средство Европейска централна банка
Последвайте ни

По темата

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 6 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 7 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 7 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 6 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 19 минути

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Любопитно Преди 24 минути

Анет Келерман – плувкиня, филмова звезда и бунтарка – разби табутата на своето време, промени женския бански, постави рекорди, покори Холивуд и стана първата жена, появила се гола във филм

Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"

Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"

Свят Преди 1 час

Леките автомобили се пропускат без ограничения

<p>Обявиха най-полезния зеленчук на планетата</p>

Обявиха най-полезния зеленчук на планетата

Любопитно Преди 1 час

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) публикуваха резултатите от мащабен анализ на хранителната стойност на зеленчуците и плодовете

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Любопитно Преди 1 час

Причината за това решение е защитата на психичното му здраве, тъй като според близки източници, той е бил негативно повлиян от многократното споделяне на негови снимки и отбелязване в публикации в социалните медии от страна на майка му и баща му

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

Любопитно Преди 1 час

Туристическата поредица стартира в ефир на 24 януари от 16:00 ч.

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Любопитно Преди 1 час

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Любопитно Преди 2 часа

Венера навлиза във Водолей и носи както късмет и нови възможности, така и предизвикателства – вижте кои зодии ще се радват на успех и кои трябва да внимават

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Любопитно Преди 2 часа

Един добър оргазъм има силата да „пренастрои“ мозъка, като освобождава химични вещества, които ни карат да се чувстваме добре, включително допамин и окситоцин

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

България Преди 2 часа

Посегателството е извършено на 6 януари в къща в столичния квартал „Обеля“

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

Свят Преди 2 часа

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Свят Преди 2 часа

През годините Мъск е имал още 13 деца – шест с Уилсън, включително Вивиан, както и четири с Шивън Зилис, три с Граймс и един син от Ашли Сейнт Клер

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

Памела Андерсън изненада на Златните глобуси 2026, като наруши правилото си „без грим“ с фин, почти незабележим макиаж, платинено руса коса и естествен маникюр, оставайки вярна на философията си за автентична красота

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

България Преди 2 часа

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие

Снимката е илюстративна

Грипна тревога в Бургас: РЗИ предупреждава за повишена заболеваемост

България Преди 3 часа

Цифрите от миналата седмица показват 356 болни, като заболеваемостта към момента е над 180 души на 10 000 човека население. Тази цифра попада в предепидемичните стойности, определени за областта

Къща изгоря напълно след пожар в Стара Загора, има задържан

Къща изгоря напълно след пожар в Стара Загора, има задържан

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в понеделник малко след 22:00 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Гласът, който задава трудните въпроси: ЧРД на Мариян Станков – Мон Дьо

Edna.bg

Най-популярните пластични процедури в света – какво избират жените и мъжете днес

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски – Ниредхаза, съставите

Gong.bg

Фенербахче започна преговори за Н’Голо Канте

Gong.bg

БНБ към търговците: Не приемайте надраскани евробанкноти, те не се възмездяват

Nova.bg

Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат

Nova.bg