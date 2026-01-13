Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

В света на Барби се появи нов тип момиче.

Mattel представи първата си кукла Барби с аутизъм в опит да покаже как хората с разстройство от аутистичния спектър могат да възприемат света около себе си.

Куклата, която е част от линията Barbie Fashionistas, е разработвана повече от 18 месеца с насоки от аутистичната общност в партньорство с Autistic Self Advocacy Network – организация с нестопанска цел за правата на хората с увреждания. Дизайнерският екип на Барби е направил избори, които да се усещат автентични за хората от аутистичния спектър чрез характеристиките и аксесоарите на куклата.

Meet Mattel’s autistic Barbie doll — who carries a fidget spinner and avoids eye contact https://t.co/oGz9YEUQpa pic.twitter.com/N4YCUX3ZXM — New York Post (@nypost) January 12, 2026

„Барби винаги се е стремяла да отразява света, който децата виждат, и възможностите, които си представят, и ние с гордост представяме първата ни аутистична Барби като част от тази продължаваща работа“, каза в изявление Джейми Сигилман, глобален ръководител на куклите на Mattel. Новата кукла „помага да се разшири как изглежда приобщаването в щанда с играчки и отвъд него, защото всяко дете заслужава да види себе си в Барби“, добави тя.

Тази Барби разполага с гъвкави стави на лактите и китките, които позволяват стимулиране, пляскане с ръце и други жестове, които някои хора с аутизъм използват, за да обработват сензорна информация или да изразяват вълнение.

Куклата има и поглед, който е леко изместен настрани, за да „отрази как някои членове на аутистичната общност могат да избягват директен зрителен контакт“, според прессъобщението. Всяка кукла се предлага още с щипка за пръсти, шумопотискащи слушалки и таблет. Фиджет спинърът наистина се върти, като осигурява сензорен отдушник, предназначен да намали стреса и да подобри концентрацията.

Mattel unveils autistic Barbie as newest member of its line intended to celebrate diversity and inclusionhttps://t.co/eVaB1Y0yWu pic.twitter.com/3yZUtv1QD7 — The Washington Times (@WashTimes) January 12, 2026

Модерните шумопотискащи слушалки на Барби – които, разбира се, са розови – се поставят на главата ѝ, за да намалят сензорното претоварване и да ограничат фоновия шум.

Розовият таблет, инструмент за ежедневна комуникация, показва на екрана си приложения за допълваща и алтернативна комуникация, базирани на символи. Освен това аутистичната Барби носи свободни дрехи – по-специално лилава рокля с А-силует на райета, с къси ръкави и ефирна пола – за по-малък контакт между плата и кожата. Лилавите ѝ обувки са с плоски подметки, за да се осигурят стабилност и лекота на движение.

„Толкова е важно младите хора с аутизъм да видят автентични, радостни изображения на себе си и точно това е тази кукла“, каза Колин Килик, изпълнителен директор на ASAN. „За нас е чест да видим този важен етап да се осъществява и ще продължим да настояваме за повече подобни изображения, които да подкрепят нашата общност да мечтае смело и да живее гордо.“

В знак на това Барби дарява над 1000 аутистични кукли на водещи педиатрични болници, които предоставят специализирани услуги за деца от аутистичния спектър. Компанията също така си партнира със защитници на аутистичната общност, включително защитника на аутизма и креативен предприемач Мадисън Марила.

„Колекционирам кукли Барби, откакто бях на 4 години, и сега тази аутистична Барби ще бъде една от любимите ми“, каза Марила. „Тази Барби ме кара да се чувствам наистина видяна и чута. Надявам се всички деца, на които съм била ментор, да се чувстват по същия начин, когато я видят, и се надявам хората, които не са аутисти, да се чувстват образовани и да получат по-добро разбиране за аутизма, когато видят тази кукла.“

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби.

Миналото лято Mattel пусна на пазара първата си кукла Барби с диабет тип 1, оборудвана с непрекъснат глюкозен монитор и инсулинова помпа в емблематичния за Барби розов цвят.