Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Н ово проучване разкрива, че по време на оргазъм някои жени изпитват разнообразни физически и емоционални реакции, които могат да включват смях, кървене от носа, сълзи, главоболие и дори халюцинации, пише New York Post.

Публикувано миналия месец в Journal of Women's Health, изследването се смята за първото, което анализира честотата на тези епизоди, известни общо като периоргазмични явления.

„Въпреки че има съобщения за случаи на жени, които се смеят, плачат или имат необичайни физически симптоми по време на оргазъм, това е първото проучване, което характеризира какви са тези явления и кога е най-вероятно да се появят“, каза водещият автор на изследването д-р Лорън Щрайхър. Макар само 2,3% от участниците да съобщават за подобни симптоми, свързани с удоволствието, Щрайхър подчертава, че повишаването на осведомеността за периоргазмичните явления е от решаващо значение за нормализирането на пълния спектър от женски сексуални реакции.

„Жените трябва да знаят, че ако изпитват неконтролируем смях всеки път, когато достигнат оргазъм (и нищо не е смешно), не са сами“, каза Щрайхър.

За да съберат данни, Щрайхър и екипът ѝ от Северозападния университет публикуват кратко видео, в което подробно се описват периоргазмичните явления. Около 3800 жени гледат видеото и попълват анонимна анкета от шест въпроса за всички необичайни реакции, които изпитват по време на оргазъм. От 86-те респондентки, които се самоопределят като преживяващи периоргазмични явления, 61% съобщават за физически симптоми, а 88% – за емоционални реакции.

В тази група повече от половината жени са изпитали няколко симптома, а 21% са съобщили както за физически, така и за емоционални прояви.

Физически симптоми сред участничките в проучването:

Главоболие (33%)

Мускулна слабост (24%)

Болка/мравучкане в краката (19%)

Болка/сърбеж/мравучкане в лицето (6%)

Кихане (4%)

Прозяване (3%)

Болка или друго необичайно усещане в ухото (2%)

Кървене от носа (2%)

Емоционални реакции сред участничките:

Плач (63%)

Тъга или желание за плач при положително сексуално преживяване (43%)

Смях (43%)

Халюцинации (4%)

Докато по-голямата част от тези жени (69%) споделят, че оргазмите им понякога са съпроводени от подобни преживявания, 17% казват, че ги изпитват постоянно.

Интересен е и фактът, че повече от половината от анкетираните са изпитвали тези симптоми единствено по време на сексуална активност с партньор. За сравнение, 9% съобщават за симптоми по време на мастурбация, а 14% – при използване на вибратор.

Оргазмите – със или без подобни явления – са от съществено значение за цялостното благополучие на жените, тъй като редовният оргазъм допринася за по-добро психологическо и физическо функциониране.

Един добър оргазъм има силата да „пренастрои“ мозъка, като освобождава химични вещества, които ни карат да се чувстваме добре, включително допамин и окситоцин. Това подобрява връзката между партньорите и същевременно допринася за по-добро психично здраве.

Предишни изследвания са описвали женските оргазми като „биологично неуловими“, а в миналото те дори са били смятани за несъществени за нормалното сексуално функциониране.

За щастие, тази реторика вече е опровергана, тъй като съвременни проучвания показват, че кулминацията играе ключова роля за благосъстоянието на жените. За онези, които искат да разширят собствения си оргазмен потенциал – със или без подобни прояви – могат да бъдат полезни упражнения, тантрически дихателни техники или дори експерименти с предварителна стимулация.

Проучване от 2024 г. разкрива също, че канабисът може да помогне на жените да постигат по-чести и по-задоволителни оргазми.