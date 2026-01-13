Любопитно

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Един добър оргазъм има силата да „пренастрои“ мозъка, като освобождава химични вещества, които ни карат да се чувстваме добре, включително допамин и окситоцин

13 януари 2026, 11:52
Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм
Източник: iStock/Getty Images

Н ово проучване разкрива, че по време на оргазъм някои жени изпитват разнообразни физически и емоционални реакции, които могат да включват смях, кървене от носа, сълзи, главоболие и дори халюцинации, пише New York Post.

Публикувано миналия месец в Journal of Women's Health, изследването се смята за първото, което анализира честотата на тези епизоди, известни общо като периоргазмични явления.

„Въпреки че има съобщения за случаи на жени, които се смеят, плачат или имат необичайни физически симптоми по време на оргазъм, това е първото проучване, което характеризира какви са тези явления и кога е най-вероятно да се появят“, каза водещият автор на изследването д-р Лорън Щрайхър. Макар само 2,3% от участниците да съобщават за подобни симптоми, свързани с удоволствието, Щрайхър подчертава, че повишаването на осведомеността за периоргазмичните явления е от решаващо значение за нормализирането на пълния спектър от женски сексуални реакции.

Три причини, поради които жените имитират оргазъм
3 снимки
секс
секс
секс

„Жените трябва да знаят, че ако изпитват неконтролируем смях всеки път, когато достигнат оргазъм (и нищо не е смешно), не са сами“, каза Щрайхър.

За да съберат данни, Щрайхър и екипът ѝ от Северозападния университет публикуват кратко видео, в което подробно се описват периоргазмичните явления. Около 3800 жени гледат видеото и попълват анонимна анкета от шест въпроса за всички необичайни реакции, които изпитват по време на оргазъм. От 86-те респондентки, които се самоопределят като преживяващи периоргазмични явления, 61% съобщават за физически симптоми, а 88% – за емоционални реакции.

В тази група повече от половината жени са изпитали няколко симптома, а 21% са съобщили както за физически, така и за емоционални прояви.

Физически симптоми сред участничките в проучването:

  • Главоболие (33%)
  • Мускулна слабост (24%)
  • Болка/мравучкане в краката (19%)
  • Болка/сърбеж/мравучкане в лицето (6%)
  • Кихане (4%)
  • Прозяване (3%)
  • Болка или друго необичайно усещане в ухото (2%)
  • Кървене от носа (2%)

Емоционални реакции сред участничките:

  • Плач (63%)
  • Тъга или желание за плач при положително сексуално преживяване (43%)
  • Смях (43%)
  • Халюцинации (4%)

Докато по-голямата част от тези жени (69%) споделят, че оргазмите им понякога са съпроводени от подобни преживявания, 17% казват, че ги изпитват постоянно.

Най-абсурдните и забавни реплики, казани по време на оргазъм
8 снимки
секс
секс
секс
секс

Интересен е и фактът, че повече от половината от анкетираните са изпитвали тези симптоми единствено по време на сексуална активност с партньор. За сравнение, 9% съобщават за симптоми по време на мастурбация, а 14% – при използване на вибратор.

Оргазмите – със или без подобни явления – са от съществено значение за цялостното благополучие на жените, тъй като редовният оргазъм допринася за по-добро психологическо и физическо функциониране.

Един добър оргазъм има силата да „пренастрои“ мозъка, като освобождава химични вещества, които ни карат да се чувстваме добре, включително допамин и окситоцин. Това подобрява връзката между партньорите и същевременно допринася за по-добро психично здраве.

Предишни изследвания са описвали женските оргазми като „биологично неуловими“, а в миналото те дори са били смятани за несъществени за нормалното сексуално функциониране.

За щастие, тази реторика вече е опровергана, тъй като съвременни проучвания показват, че кулминацията играе ключова роля за благосъстоянието на жените. За онези, които искат да разширят собствения си оргазмен потенциал – със или без подобни прояви – могат да бъдат полезни упражнения, тантрически дихателни техники или дори експерименти с предварителна стимулация.

Проучване от 2024 г. разкрива също, че канабисът може да помогне на жените да постигат по-чести и по-задоволителни оргазми.

Периоргазмични явления Женски оргазъм Сексуално здраве Ново проучване Физически симптоми при оргазъм Емоционални реакции при оргазъм Смях по време на оргазъм Плач по време на оргазъм Благополучие на жените Д-р Лорън Щрайхър
Последвайте ни

По темата

Предсрочни избори 2026: Как депутатите предлагат да гласуваме

Предсрочни избори 2026: Как депутатите предлагат да гласуваме

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Как кучетата заспиват толкова бързо?

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 4 часа
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 6 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 5 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 5 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

Любопитно Преди 5 минути

Туристическата поредица стартира в ефир на 24 януари от 16:00 ч.

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Любопитно Преди 9 минути

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

България Преди 36 минути

Посегателството е извършено на 6 януари в къща в столичния квартал „Обеля“

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Свят Преди 1 час

През годините Мъск е имал още 13 деца – шест с Уилсън, включително Вивиан, както и четири с Шивън Зилис, три с Граймс и един син от Ашли Сейнт Клер

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Любопитно Преди 1 час

Памела Андерсън изненада на Златните глобуси 2026, като наруши правилото си „без грим“ с фин, почти незабележим макиаж, платинено руса коса и естествен маникюр, оставайки вярна на философията си за автентична красота

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

България Преди 1 час

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие

Снимката е илюстративна

Грипна тревога в Бургас: РЗИ предупреждава за повишена заболеваемост

България Преди 1 час

Цифрите от миналата седмица показват 356 болни, като заболеваемостта към момента е над 180 души на 10 000 човека население. Тази цифра попада в предепидемичните стойности, определени за областта

Къща изгоря напълно след пожар в Стара Загора, има задържан

Къща изгоря напълно след пожар в Стара Загора, има задържан

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в понеделник малко след 22:00 часа

Професор Тодор Кантарджиев

Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

България Преди 1 час

„По-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа, като пикът най-вероятно ще бъде в началото на февруари“, посочи специалистът

Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Любопитно Преди 1 час

Изследователите направиха задълбочен анализ на 17 консерванта, консумирани от поне 10% от участниците, и установиха, че 11 от тях нямат връзка с рака

Поредна стачка спря таксиметровите превози в Атина

Поредна стачка спря таксиметровите превози в Атина

Свят Преди 2 часа

<p>1 ирански риал вече струва 0 евро</p>

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Свят Преди 2 часа

<p>Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев</p>

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

България Преди 2 часа

"Месеци наред столицата на България тъне в боклук и мръсотия", посочва лидерът на „ДПС-Ново начало“

<p>Хаос в сметките за парно, ще платят ли повече потребителите</p>

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

България Преди 2 часа

Вместо по формула, сега се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон

Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе

Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе

Любопитно Преди 2 часа

Алекс Мърфи Клайн открила, че тялото ѝ реагира на ДНК-то на съпруга ѝ Пол по начин, който предотвратява бременността

<p>Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран</p>

Доналд Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран

Свят Преди 2 часа

Очаква се екипът по национална сигурност на Тръмп да проведе среща в Белия дом във вторник, 13 януари, за да обсъди опциите за Иран

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
1

Броим водолюбивите птици в България

sinoptik.bg
1

До 15 градуса в средата на януари

sinoptik.bg

На 56 и в страхотна форма: Личният треньор на Дженифър Анистън разкрива тайната

Edna.bg

Честит рождн ден, Орландо Блум... красивият мъж, който падна, оцеля… и излезе още по-секси!

Edna.bg

Подолски става собственик на клуба, който иска играч на Левски

Gong.bg

Барселона с първа реакция след трусовете в Реал Мадрид: Изненадани сме

Gong.bg

Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат

Nova.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg