"Трагедията на Макбет": Дензъл Уошингтън не обръща внимание на суеверията

Дензъл Уошингтън се превъплъщава в образа на един от най-известните герои на Уилям Шекспир в "Трагедията на Макбет" - нова адаптация на над 400-годишната пиеса, която актьорът и носител на Оскар, казва, че никога преди не е гледал на сцена, предаде Ройтерс.

Холивудският актьор играе главната роля на шотландския пълководец, който, подтикнат от жена си, извършва убийство, за да се добере до трона, в черно-бялата филмова версия, режисирана от Джоел Коен.

Inside Variety’s cover story with Denzel Washington:

Denzel Washington Talks Reinventing Macbeth, Oscars, and Who's the Next Denzel https://t.co/xiJi1LQKZg pic.twitter.com/U0OxqRlHwW — Variety (@Variety) January 6, 2022

Актрисата и носителка на Оскар Франсис Макдорманд е Лейди Макбет в напомнящия за сценична постановка филм.

"Така се случи, че по волята на съдбата преди не съм я виждал на сцена. Не съм я избягвал. Просто не я бях гледал", казва Дензъл Уошингтън пред Ройтерс в интервю.

"Имах късмет, че Джоел и Фран, и аз се събрахме и започнахме да четем сцени заедно. Трябваше да вникнем в материала, да задаваме въпроси, да видим как ще върви съвместната ни работа", допълва актьорът.

Denzel Washington talks about showing up early to rehearse for "The Tragedy of Macbeth" and the myth about saying the name of the original play.#Macbeth #TheTragedyofMacbeth pic.twitter.com/VphmTSNZeD — LIVEKellyRyan (@LiveKellyRyan) January 13, 2022

От Питър О'Тул и Иън Маккелън до Джеймс Макавой и Майкъл Фасбендър - списъкът с актьори, изиграли главната роля в "Макбет", за която се смята, че е поставена за първи път на сцена преди повече от 400 години, е дълъг.

"Това си е напрежение, нали? Можете ли да си го представите? Все едно някой ти казва: "Виж, това е страхотна пиеса на 400 години, недей да я оплескваш. Успех!", шегува се Дензъл Уошингтън, който преди това е участвал в продукция по шекспировата трагедия "Отело".

"Не усетих този натиск. Пиесата ще продължи да е добра, независимо дали аз съм объркал нещо или не. Освен това е отворена към интерпретация. Това му е забележителното на Шекспир, правен е по всякакви начини. Това беше и идеята на Джоел", допълва актьорът.

Denzel Washington portrays one of William Shakespeare’s most famous characters in “The Tragedy of Macbeth”, a new adaptation of the 400-year-old play the Oscar-winning actor says he had never seen staged before. https://t.co/6Y9YKlWigN #SABCNews — SABC News (@SABCNews) January 13, 2022

Известна като "Шотландската пиеса", "Макбет" е съпътствана от суеверия, на които, по думите му, Дензъл Уошингтън, не обръща особено внимание.

Филмът "Трагедията на Макбет", който получи възторжени отзиви от критиците, излиза в петък по стрийминг платформата Apple TV+.