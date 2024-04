Археолози откриха средновековно дете, погребано с твърдо сварено яйце в Германия

И зследователи се опитват да разгадаят мистерията около средновековно дете, което е намерено погребано с твърдо сварено яйце.

(Във видеото може да научите повече за: Археолози откриха впечатляващи нови рисунки в древния Помпей)

Установено е, че скелетните останки принадлежат на момче, което по време на смъртта си е било на около 5 години. Върху костите на детето са открити калцирани останки от твърдо сварено яйце, които оставят изследователите в недоумение.

Гробът съдържа и набор от колани и оръжия, характерни за VII в. от н.е., което означава, че обектът може да е на около 1300 години.

Medieval Child Found Buried with a Hard-Boiled Egg in Germany by Team of Archeologists

Source: People



To read more, click the image below. https://t.co/GcN8k2ZzLG