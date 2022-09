Откриха останки от слон на 12 000 години

Ч илийски учени откриха останки от слон на 12 хиляди години в южната част на страната, предаде Ройтерс.

Останките са намерени близо до езерото Тагуа Тагуа.

12,000-year-old Gomphotheres, an extinct relative of the modern elephant, roamed southern Chile and might have been the target of group hunts, scientists hypothesize after a recent discovery https://t.co/r03NSv2VTe pic.twitter.com/yh95D4MikI — Reuters (@Reuters) September 28, 2022

Специалистите предполагат, че гомфотерият, изчезнал роднина на съвременния слон, може да е бил обект на групов лов от жителите на региона. Големите същества са тежали до четири тона и са можели да достигнат до три метра.

"Хипотезата, по която работим, е, че става въпрос за лов", обясни Карлос Торнеро, археолог, който проучва обекта. "Смятаме това, защото гомфотерият е бил много голямо и опасно животно и вероятно са били необходими няколко души (за лов)".

Учените казват, че откритието ще им позволи също да проследят в по-голяма степен човешко въздействие върху околната среда и как променящият се климат е засегнал животните в района по онова време.

"Можем да получим много информация оттук, например по отношение на изменението на климата, как то е повлияло на животните", каза археологът Елиса Калас, която също работи на обекта. "Влиянието, което хората са оказвали върху околната среда, е в съответствие с това, което се случва сега".