Откраднатите пантофки от "Магьосникът от Оз" се продават на търг

О ткраднати преди почти 20 години, а през 2018 г. са намерени отново: прочутите червени обувки, носени от Джуди Гарланд в "Магьосникът от Оз", ще бъдат продадени на търг през декември, предаде АФП.

Покрити с рубинени пайети и украсени с панделка отпред, обувките на Дороти са "легендарни", защото филмът, от който са взети, е "култова класика, позната по целия свят", казва Ники Хейл от аукционна къща "Херитидж", чийто лондонски клон в момента показва прочутия чифт.

