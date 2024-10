Изгаряне, азбест и отравяне: Ужасите зад кулисите на "Магьосникът от Оз"

"Maгьосникът от Оз" е един от любимите филми на феновете на киното, който забавлява семейства от 1939г. Независимо, че историята историята съдържа някои мрачни теми, реалността на опасностите, пред които са били изправени актьорите и екипът на снимачната площадка, е още по-мрачна.

Алуминиево отравяне, белези, изгаряния от трета степен и сняг от азбест- тази филмова продукция може да е очаровала световната публика от десетилетия, но също така е навредила на здравето и живота на актьорите.

"Maгьосникът от Оз" е направен във време преди компютърно генерираните специални ефекти, така че продуцентите на филма е трябвало да са креативни, но тази изобретателност се оказва изключително опасна.

② ในปี 1939 มีหนังที่ชื่อว่า The Wizard of Oz ออกฉายและกลายเป็นตำนานวงการภาพยนตร์ หนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายแฟนตาซีชื่อดังและยังเป็นหนังที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในผลงานทรงคุณค่าที่สุดตลอดกาล แต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังหนังเรื่องนี้นั้นมันเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ pic.twitter.com/V9gUFyDjQF

Бъди Ебсен първоначално е бил избран за ролята на Тенекиения човек, но му се налага да напусне филма поради здравословни проблеми. Костюмът на Тенекиения човек е изцяло покрит с чист алуминиев прах. По това време Ебсен предполага, че има алергия, но вдишването на алуминия води до тежко увреждане на белите дробове и респираторни проблеми през целия му живот. Той е заменен с Джак Хейли и гримът е бил променен, за да бъде кремообразен вместо прах.

Рей Болджър, любимото Плашило на публиката, също е претърпял перманентни последствия от филма. Тъжното е, че Болджър е бил наистина привързан към ролята на Плашилото. Актьорът първоначално е избран за ролята на Тенекиения човек, но по негово желание е сменен с Ебсен.

Болджър е носел маска, описана от екипа като “гумен чувал” ,всеки ден от снимките. Маската всъщност е била направена от латекс. Отнемало е цял час, за да се отлепи бавно от лицето на Болджър в края на деня, което е било изключително болезнено. След това маската е била изхвърляна и се е изливало нова. Болджър носи над 100 "гумени чували" по време на снимачния процес на филма.

Заснемането на "Магьосникът от Оз" приключва през март 1939 г. и на Болджър е разрешено да отлепи маската си за последен път. Именно тогава той най-накрая забелязва белезите по кожата си, които наподобяват ръбовете на маската. Ъглите на устата и брадичката на актьора завинаги носят смачканите линии на платнен чувал - до смъртта на актьора през 1987 г. почти половин век по-късно.

Злата вещица от Запада не беше пощадена - Маргарет Хамилтън е ранена тежко по време на инцидент на снимачната площадка. Хамилтън получава тежки изгаряния по лицето и ръката, миглите и веждите на дясното ѝ око са били напълно обгорени, а кожата ѝ е изцяло изгоряла от ръката.

