Любопитно

Дуейн "Скалата" Джонсън коментира финансовия провал на последния си филм

Филмът „The Smashing Machine“ събра само 5,9 милиона долара в американския боксофис, което е най-слабият дебют в кариерата на Джонсън

7 октомври 2025, 15:56
Дуейн "Скалата" Джонсън коментира финансовия провал на последния си филм
Източник: Getty Images

Д уейн „Скалата“ Джонсън прие философски факта, че последният му филм не постигна очакваните резултати в боксофиса. Филмът „The Smashing Machine“ – спортна драма за легендата в смесените бойни изкуства Марк Кер – събра само 5,9 милиона долара в американския боксофис, което е най-слабият дебют в кариерата на Джонсън. Сред успехите му са франчайзите „Бързи и яростни“ и филмите за „Джуманджи“, предаде ВВС.

В публикация в Instagram звездата представи резултатите като творческо постижение, а не като финансово разочарование.

„В нашия свят на разказване на истории не можеш да контролираш резултатите в боксофиса“, написа той. „Но това, което осъзнах, че можеш да контролираш, е твоето изпълнение и твоята отдаденост да изчезнеш напълно и да отидеш на друго място.“

„Винаги ще се стремя към тази възможност“, продължи той. „За мен беше чест да се трансформирам в тази роля за моя режисьор Бени Сафди. Благодаря ти, братко, че повярва в мен. Истината е, че този филм промени живота ми.“

Той завърши публикацията си с думите: „С дълбока благодарност, уважение и радикална емпатия, DJ.“

Филмът струваше 50 милиона долара за производство (и много повече за маркетинг), според Variety, като ранните прогнози предвиждаха дебютен уикенд от около 20 милиона долара (15 милиона паунда).

„The Smashing Machine“ отбелязва рядка драматична роля за Джонсън, който е най-известен с екшън франчайзи и семейни филми, включително озвучаването на герой в анимацията на Disney „Моана“. Той играе Кер, боец, който доминираше в ранните, нерегулирани дни на Ultimate Fighting Championship (UFC) през 90-те години – преди да бъдат въведени правила като „без изваждане на очи“.

Филмът е разработен по документален филм от 2002 г. за Кер със същото заглавие, който контрастира постиженията на боеца с по-интимни сцени, докато той се бори със злоупотребата с вещества и конфликти с приятелката си. Джонсън, бивш борец, видя паралели със собствената си кариера в документалния филм и дълго време ценеше идеята да го драматизира.

Премиерата на този артхаус биографичен филм се състоя на Филмовия фестивал във Венеция по-рано това лято и той получи възторжени отзиви. „Актьорът предлага опияняваща смесица от кръв, пот, сълзи, протеини и пълна безпомощност“, написа The Hollywood Reporter. Списание Empire го нарече „най-добрата работа в кариерата му“. Въпреки това публиката не се появи.

Освен разочароващите резултати в американския боксофис, филмът се класира на четвърто място в британските класации, събирайки само 863 078 паунда – по-малко от „Даунтън Аби: Големият финал“, който вече е в кината от месец. Проследяването на публиката в САЩ показа, че 70% от купувачите на билети са мъже, а 64% са на възраст между 18 и 36 години – традиционната аудитория за екшън филмите на Джонсън. Само 8% са над 55 години, ключова демографска група за артхаус изданията.

Тези, които посетиха филма, очевидно бяха разочаровани от липсата на екшън сцени, като публиката даде хладна оценка „B-“ в анкетите след прожекциите, според Variety, докато разглежда защо филмът „пропадна в боксофис дебюта си“.

Джонсън се опита да смекчи тези очаквания в навечерието на премиерата. „Това не е филм за борба, това е филм за живота“, каза той на премиерата на червения килим миналия месец. „Животът на Марк Кер представлява толкова много от всеки по света, но не защото ‚О, той е най-великият боец на планетата‘, а по-скоро ‚О, той се бори с натиска и как да се справи с натиска‘“, обясни Джонсън.

„В един момент той беше най-великият боец на планетата, а след това загуби – и му беше трудно да се примири с тази загуба. Той предозира два пъти. Има късмет, че е жив, и съм толкова щастлив, че е жив. Защото, както знаете, във филми като този, които са биографични, много често главният герой не е жив... Така че съм много благодарен, че той е“, добави той.

Въпреки разочарованието в боксофиса, Джонсън и неговата колежка Емили Блънт все още са в списъка за номинации за Оскар догодина.

Източник: BBC    
Дуейн Джонсън Смазващата машина Боксофис провал Марк Кер Смесени бойни изкуства Спортна драма Актьорско изпълнение Биографичен филм Филмов фестивал Оскар номинации
Последвайте ни

По темата

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

Русия:

Русия: "Томахоук" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 8 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 5 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 5 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 часа

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

България Преди 15 минути

Проверката на място е установила, че тя преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

България Преди 33 минути

"Дружеството е извършител на множество други нарушения", пише в съдебното решение

Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

България Преди 40 минути

Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му, не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

България Преди 55 минути

ВСС поиска от Народното събрание тълкуване на закона за ВАС

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Свят Преди 1 час

Дронът не е причинил щети

<p>Кой пали камионите за отпадъци&nbsp;в София?</p>

ДБ настоява министърът на МВР да изиска информацията за разследването за палежите на камиони за отпадъци в София

България Преди 1 час

Подкрепа за кмета Васил Терзиев изрази и коалиционният им партньор - "Продължаваме промяната"

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Свят Преди 1 час

Източник на Ройтерс от "Хамас" е казал, че групата е поискала ясен график за изтеглянето на Израел и гаранции, че войната ще приключи

„Как да убия приятеля си по време на час“ - дете е арестувано след въпрос към ChatGPT

„Как да убия приятеля си по време на час“ - дете е арестувано след въпрос към ChatGPT

Свят Преди 1 час

Дигиталните действия имат реални последствия в света – и че обучението в дигитална отговорност вече е толкова важно, колкото и традиционното образование

<p>След потопа: КАБ призовават за пълен одит на устройствените планове в рисковите зони</p>

Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване

България Преди 1 час

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от МОСВ, обявиха от КАБ

Русия обяви превземането на две села в Украйна

Русия обяви превземането на две села в Украйна

България Преди 1 час

Руското отбранително ведомство информира, че в Запорожка област са взели под контрол участък от територията с площ над 4 кв. км

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Любопитно Преди 2 часа

По темата говори д-р Елена Бангеева, един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България

<p>Кремъл заплаши ЕС&nbsp;заради ограничения за руски дипломати</p>

Кремъл предупреди: Ще отговорим, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

Свят Преди 2 часа

Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението

<p>На първо четене: Депутатите одобриха ключови промени в Закона за отбраната</p>

Комисията по отбрана гласува на първо четене: Върховното главно командване да сваля дронове над военни обекти

България Преди 2 часа

Правомощията на президента в сферата на отбраната и сигурността са споделена компетентност с МС и НС, каза Атанас Славов

НАП с нова услуга, която спестява време

НАП с нова услуга, която спестява време

България Преди 2 часа

Потребителите вече не трябва сами да генерират празни файлове; системата автоматично попълва справките и дневниците за продажби и покупки, остава само подписът и подаването им

<p>Сирия обяви историческо примирие с кюрдските сили</p>

Сирийското правителство постигна споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдите

Свят Преди 2 часа

Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

България Преди 2 часа

Реалният икономически растеж на страната се очаква да се забави леко до 2,9% през 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

На тези зодии Пълнолуние в Овен влияе особено силно

Edna.bg

ЦСКА "изгоря" с почти 10 бона след дербито с Лудогорец

Gong.bg

Велковски: Трябва да черпим от самочувствието на волейболните национали

Gong.bg

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

Nova.bg

Оранжев код за интензивни валежи в Северна България в сряда

Nova.bg