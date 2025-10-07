Дуейн "Скалата" Джонсън коментира финансовия провал на последния си филм

Д уейн „Скалата“ Джонсън прие философски факта, че последният му филм не постигна очакваните резултати в боксофиса. Филмът „The Smashing Machine“ – спортна драма за легендата в смесените бойни изкуства Марк Кер – събра само 5,9 милиона долара в американския боксофис, което е най-слабият дебют в кариерата на Джонсън. Сред успехите му са франчайзите „Бързи и яростни“ и филмите за „Джуманджи“, предаде ВВС.

В публикация в Instagram звездата представи резултатите като творческо постижение, а не като финансово разочарование.

„В нашия свят на разказване на истории не можеш да контролираш резултатите в боксофиса“, написа той. „Но това, което осъзнах, че можеш да контролираш, е твоето изпълнение и твоята отдаденост да изчезнеш напълно и да отидеш на друго място.“

„Винаги ще се стремя към тази възможност“, продължи той. „За мен беше чест да се трансформирам в тази роля за моя режисьор Бени Сафди. Благодаря ти, братко, че повярва в мен. Истината е, че този филм промени живота ми.“

Dwayne Johnson speaks out on ‘THE SMASHING MACHINE’ being the lowest grossing opening weekend of his career:



“In our storytelling world, you can’t control box office results — but what I realized you can control is your performance, your commitment to disappear & go elsewhere” pic.twitter.com/MHb3eM96mq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 6, 2025

Той завърши публикацията си с думите: „С дълбока благодарност, уважение и радикална емпатия, DJ.“

Филмът струваше 50 милиона долара за производство (и много повече за маркетинг), според Variety, като ранните прогнози предвиждаха дебютен уикенд от около 20 милиона долара (15 милиона паунда).

„The Smashing Machine“ отбелязва рядка драматична роля за Джонсън, който е най-известен с екшън франчайзи и семейни филми, включително озвучаването на герой в анимацията на Disney „Моана“. Той играе Кер, боец, който доминираше в ранните, нерегулирани дни на Ultimate Fighting Championship (UFC) през 90-те години – преди да бъдат въведени правила като „без изваждане на очи“.

Филмът е разработен по документален филм от 2002 г. за Кер със същото заглавие, който контрастира постиженията на боеца с по-интимни сцени, докато той се бори със злоупотребата с вещества и конфликти с приятелката си. Джонсън, бивш борец, видя паралели със собствената си кариера в документалния филм и дълго време ценеше идеята да го драматизира.

Dwayne Johnson is philosophical over his film flop for The Smashing Machine https://t.co/W7SK5jMO4q — BBC News (UK) (@BBCNews) October 7, 2025

Премиерата на този артхаус биографичен филм се състоя на Филмовия фестивал във Венеция по-рано това лято и той получи възторжени отзиви. „Актьорът предлага опияняваща смесица от кръв, пот, сълзи, протеини и пълна безпомощност“, написа The Hollywood Reporter. Списание Empire го нарече „най-добрата работа в кариерата му“. Въпреки това публиката не се появи.

Освен разочароващите резултати в американския боксофис, филмът се класира на четвърто място в британските класации, събирайки само 863 078 паунда – по-малко от „Даунтън Аби: Големият финал“, който вече е в кината от месец. Проследяването на публиката в САЩ показа, че 70% от купувачите на билети са мъже, а 64% са на възраст между 18 и 36 години – традиционната аудитория за екшън филмите на Джонсън. Само 8% са над 55 години, ключова демографска група за артхаус изданията.

Тези, които посетиха филма, очевидно бяха разочаровани от липсата на екшън сцени, като публиката даде хладна оценка „B-“ в анкетите след прожекциите, според Variety, докато разглежда защо филмът „пропадна в боксофис дебюта си“.

Джонсън се опита да смекчи тези очаквания в навечерието на премиерата. „Това не е филм за борба, това е филм за живота“, каза той на премиерата на червения килим миналия месец. „Животът на Марк Кер представлява толкова много от всеки по света, но не защото ‚О, той е най-великият боец на планетата‘, а по-скоро ‚О, той се бори с натиска и как да се справи с натиска‘“, обясни Джонсън.

„В един момент той беше най-великият боец на планетата, а след това загуби – и му беше трудно да се примири с тази загуба. Той предозира два пъти. Има късмет, че е жив, и съм толкова щастлив, че е жив. Защото, както знаете, във филми като този, които са биографични, много често главният герой не е жив... Така че съм много благодарен, че той е“, добави той.

Въпреки разочарованието в боксофиса, Джонсън и неговата колежка Емили Блънт все още са в списъка за номинации за Оскар догодина.