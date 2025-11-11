Историята на Кристи Мартин – боксьорката, която оцеля след опит за убийство

К ристи Мартин е бивша професионална боксьорка, която допринесе значително за превръщането на женския бокс в това, което е днес.

Тя е родена и израснала в малък град в Западна Вирджиния и започва да се занимава с бокс по време на следването си в колеж. Кариерата ѝ набира скорост през 90-те години на миналия век, когато започва да тренира с Джеймс „Джим“ Мартин, за когото се омъжва през 1991 г.

С напредването на възрастта и укрепването на позициите си, Кристи побеждава няколко силни съпернички и се превръща в една от най-успешните боксьорки с 49 победи. Въпреки това, в разгара на историческата си кариера, тя започва да се сблъсква с лични предизвикателства, когато съпругът ѝ започва да я малтретира емоционално, финансово и физически.

През 2010 г. Кристи, която преди това е имала връзка с жена, казва на Джим, че иска развод, след като се е свързала отново с приятелката си от гимназията. Впоследствие той я намушква няколко пъти и я застрелва, но тя оцелява.

Въпреки опита за покушение върху живота ѝ, Кристи продължава да се боксира и участва в няколко мача, преди да се пенсионира през 2012 г. По-късно, през 2016 г., тя става първата жена спортистка, въведена в Залата на славата на бокса в Невада, а четири години по-късно е една от първите жени, избрани в Международната зала на славата на бокса.

Историческата кариера и мъчителната житейска история на Кристи заемат централно място в биографичния филм „Кристи“. Сидни Суини играе Кристи и двете развиват тясна връзка по време на създаването на филма и премиерата му.

„Тя някак си стана най-добрата ми приятелка. Да бъде с нас беше наистина силно преживяване“, каза Суини за Кристи на Международния филмов фестивал в Хамптънс през октомври 2025 г.

Ето всичко, което трябва да знаете за легендарната боксьорка Кристи Мартин и нейната истинска история, разказана във филма „Кристи“.

Кристи е родена през 1968 г. в Мъленс, Западна Вирджиния, в семейството на Джойс и Джон Солтърс. По-късно двойката има син Ранди Солтърс.

През цялото детство на Кристи баща ѝ работи като миньор, а по-късно брат ѝ тръгва по неговите стъпки. По-късно Кристи получава боксовия прякор „Дъщерята на миньора“ заради произхода на семейството си, според The Smithsonian.

Кристи посещава гимназия „Мълънс“, тренира няколко спорта и в крайна сметка получава баскетболна стипендия в колежа „Конкорд“, според биографията ѝ в Международната зала на славата на бокса. Още в колежа Кристи започва да се боксира по собствена инициатива и става професионалист през 1989 г.

Кристи става една от най-успешните боксьорки през 90-те години на миналия век. Когато Кристи е на 21 години, тя започва да се занимава професионално с бокс. Първият ѝ мач е срещу Анджела Бюканън през 1989 г. и въпреки че завършва наравно, Кристи я побеждава само месец по-късно. Тя продължава да печели 19 поредни мача, включително срещу Сузан Ричо-Мейджър и Бевърли Шимански.

Към началото на кариерата си тя наема Джим за свой треньор и мениджър. Двамата продължават да работят заедно, след като се женят през 1991 г. Освен това, известният промоутър Дон Кинг я подписва като първата си клиентка през 1993 г.

Въпреки че Кристи е успешна в продължение на близо десетилетие, тя става известна през 1996 г., когато побеждава Дирдре Гогарти в мач, излъчен преди шампионата на Майк Тайсън в тежка категория.

Боят я изстрелва в светлината на прожекторите и тя става първата жена боксьор, която се появява на корицата на Sports Illustrated месец след знаковата си победа. Последвалото внимание на пресата ѝ помага да се превърне в лицето на женския бокс и също така за първи път откроява спорта на национално ниво.

До края на професионалната си кариера Кристи спечелва титлата на WBC в полусредна категория през 2009 г. и по-късно има рекорд от 49 победи, 7 загуби и 3 равенства, включително 31 нокаута.

Въпреки боксовите си успехи обаче, Кристи се справя със сериозни проблеми у дома с Джим, който е с 25 години по-възрастен от нея. По-късно Кристи споделя, че се е чувствала в капан в брака си и че Джим я е малтретирал физически, емоционално, сексуално и финансово.

„Джим ми казваше в продължение на 20 години, че ще ме убие, ако някога го напусна. Двадесет години“, каза тя пред The Guardian през 2022 г. „В началото бях млада, на 22, 23 години, и някак си се смеех на това.“

Тя каза още, че Джим е бил нейният „доставчик на наркотици“ и че той я е пристрастил към кокаин.

„Никога не съм била без кокаин. След като започна да ми го дава, никога не съм била без него. И той го контролираше“, продължи тя. „Той го притежаваше. Казваше: „Добре, ето какво трябва да направиш, ако искаш още един ред.“ Цялата работа просто, дори не знам как си позволих да стигна до този момент, честно казано. Как стигнах дотам, че загубих всякакъв контрол?“

Джим се опитва да я убие през 2010 г. Само година след като спечелва титлата на WBC в полусредна категория, Кристи трябва да се бори за живота си. След близо две десетилетия малтретиране, Кристи казва на Джим, че иска развод. През ноември 2010 г. Кристи го информира също, че се е свързала отново с приятелката си от гимназията, Шери Лъск.

Въпреки че Джим малтретира и заплашва Кристи от десетилетия, тя смята, че този път е различно.

„Онзи ден бях абсолютно сигурна, че ще ме убие“, каза тя пред „Гардиън“. „Обиколих града, преди да се случи. Видях фризьора си. Видях се с някои близки приятели, преди да се прибера у дома, защото бях сигурна, че ще го направи. Знаех. Това е пълна скапаност, нали?“

На 23 ноември Джим намушква Кристи няколко пъти и я прострелва в гърдите, преди да я остави в дома им, според Ройтерс. Кристи кърви, преди по чудо да се изправи, да излезе навън и да привлече вниманието на преминаваща кола. Тя се възстановява физически месец по-късно, но оттогава се бори с травмата.

„Нямам уменията да се справя с това“, обясни тя пред „Гардиън“. „Така че това, което правя, е да говоря с групи хора. Ходя в затвори. Ходя в училища. Ходя в приюти за жертви на домашно насилие, ходя на гала вечери. Опитвам се да отида на всяко място, където мога да говоря за домашното насилие. Не съм напълно излекувана, но ако мога да помогна на някой друг, това помага и на мен. Върша си работата. Върша това, за което Бог ме е оставил тук.“

Една седмица след нападението Джим е арестуван за опит за убийство от първа степен и утежнена телесна повреда със смъртоносно оръжие. През април 2012 г. той е признат за виновен в опит за убийство от втора степен с огнестрелно оръжие и утежнена телесна повреда и е осъден на 25 години затвор, според Orlando Sentinel. Той умира през ноември 2024 г., докато излежава присъдата си в поправителното заведение Грейсвил в окръг Джаксън, Флорида.

Тя се пенсионира през 2012 г. и по-късно е въведена в Международната зала на славата на бокса. След като се възстановява физически от преживяното си близо до смъртта, Кристи участва в още два мача. Тя губи срещу Дакота Стоун през юни 2011 г. и по-късно срещу Миа Сейнт Джон през август 2012 г.

Кристи официално се оттегля от професионалния бокс през 2012 г. До края на кариерата си тя има общо 49 победи.

Нейната историческа кариера е символизирана, когато тя е една от първите жени, въведени в Международната зала на славата на женския бокс през 2014 г. Две години по-късно тя чупи друг рекорд, когато става първата жена, въведена в Залата на славата на бокса в Невада.

През 2020 г. Международната зала на славата на бокса започва да включва жени боксьорки за първи път, а Кристи е сред първите, които са въведени. По време на речта си при приемането ѝ, Кристи казва, че е „много чест да бъде сестра на всички тези легенди“.

Кристи основава Christy Martin Promotions през 2016 г. След пенсионирането си Кристи се занимава с различни неща, преди да реши да основе собствена компания, Christy Martin Promotions, през 2016 г. От създаването си компанията „се е доказала като движеща сила зад множество завладяващи боксови събития, провеждани на известни места“, според уебсайта на компанията.

В допълнение към организирането на няколко промоции, Кристи е подписала договори и с множество боксьори през годините и ги е водила из цялата страна, за да се състезават в различни събития.

„Имаше толкова много сътресения през целия ми живот“, каза тя за по-стабилната си кариера пред ESPN през 2020 г. „Просто искам всичко да е гладко.“

Кристи се омъжва за бившата си съперница Лиса Холуейн през 2017 г. Въпреки че тя възобновява връзката си с приятелката си от гимназията през 2010 г., връзката им се разпада, когато Кристи осъзнава, че е по-влюбена в идеята за новоприетата си сексуалност, отколкото в Лъск.

„Преди си мислех, че обичам Шери“, каза тя пред ESPN. „Но не го правех. Не съвсем. Бях влюбена в това как се чувствах, че съм себе си.“

Кристи се запознава с бъдещата си съпруга, Лиса Холуейн, през 2001 г., когато се състезават по бокс. Години по-късно те се свързват отново и си правят предложение за брак на паркинга на хотел през 2017 г. По-късно същата година се женят.

„И така, срещнахме се и след това спарингувахме няколко пъти, а тя беше нещо като част от моя кръг хора, една от приятелите ми отблизо“, обясни Кристи пред The Guardian. „И няколко месеца след всичко, което се случи, и делото с Джим, тя започна да ми се обажда и да ме пита как съм. А след това дойде на един от моите мачове, които промотирах в Шарлът, и оттогава сме заедно.“

Тя напълно подкрепя Сидни Суини да я изиграе в „Кристи“. През октомври 2024 г. Суини обявява, че ще играе емблематичната боксьорка в биографичния филм „Кристи“. Малко след това Кристи също споделя новината и написа в Instagram, че е „изключително развълнувана и благодарна“, че актрисата ще изобрази „битките, с които се сблъсках както на ринга, така и извън него“.

„Нейният талант, страст и отдаденост на занаята са несравними и не бих могъл да поискам по-невероятен художник, който да ме изобрази“, написа Мартин през октомври 2024 г. „Невероятно е да видя как тя въплъщава не само бореца в мен, но и жената, която преодоля всичко. Сидни, благодаря ти, че се потопиш дълбоко в моето пътуване – нямам търпение светът да види това!“

Суини, която е и продуцент на филма, описва близката връзка между нея и Кристи и ѝ благодари за работата с нея както на снимачната площадка, така и извън нея.

„Никога не съм гледал човека, когото изобразявам. Никога не си съвсем сигурен какво си мисли“, каза Суини през октомври 2025 г. „Но с течение на времето просто исках тя да е там през цялото време, защото можех да я изучавам, да я слушам и да имам нейните мисли и мнения там, когато имах нужда.“

Тя продължи: „Опитвам се да се отдам напълно на ролята, затова се старая да не нося нищо от себе си в живота им. Но честно казано научих толкова много от Кристи, че приложих това върху себе си.“