От река Темза до McDonald's: Какво се случи със статуите на Майкъл Джексън?

П рез юни 1995 г. в сърцето на Лондон се разигра сцена, напомняща кадър от филм — 10-метрова статуя на Майкъл Джексън плавно се носеше по Темза върху шлеп, оставяйки минувачите без дъх. Тази внушителна фигура беше част от глобална рекламна кампания на албума HIStory: Past, Present and Future, Book I. Общо десет такива колоса от фибростъкло се появиха в различни точки по света, за да утвърдят величието на Краля на попа преди началото на световното му турне.

Албумът съчетаваше някои от най-емблематичните хитове на Джексън с 15 нови композиции. Американската скулпторка Даяна Валчак създаде оригиналния глинен модел на статуята, който беше дигитално сканиран за обложката. По поръчка на Sony, британският театрален художник Стивън Пайл, известен с работата си по The Phantom of the Opera, разработи десет физически копия. Те бяха изработени от скулптора Дерек Хауърт от полистирен и след това сглобени и боядисани в студията Elstree, за да наподобяват монументални каменни фигури.

Тридесет години по-късно — и 16 години след смъртта на Джексън — част от тези статуи са в някои неочаквани кътчета на земята.

McDonald's в Холандия

Дълги години една такава статуя на Джексън се извисяваше над паркинг на Макдоналдс в село Бест, Холандия. Собственикът на ресторанта, Питър Ван Гелдер, е купил статуята от благотворителна гала през 1996 г. Фенове на Джексън често се стичаха там, което впоследствие доведе до премахването ѝ след натиск от централата на веригата за бързо хранене.

Нощен клуб в Австрия

В двора на изоставен нощен клуб в село до Виена се намира друга статуя, която Франц Йозеф Зика спечели на благотворителен търг. Сега, след затварянето на клуба, той се опитва да намери нов собственик.

Швейцарски панаир

В Лозана, на ежегодно панаирно събитие, друга статуя на Джексън е намерила дом, макар и в изменена форма. Организаторите на панаира отказват да я продават, но също така не я излагат редовно.

Миниатюрен град в Южна Африка

Една от статуите на Джексън, донесена при неговото турне в Южна Африка, все още стои в изоставения Santarama Miniland в Йоханесбург.

Италиански увеселителен парк

В Europark Idroscalo Milano реставрираната статуя беше разкрита след флашмоб на тема Джаксън, макар малко след това да беше обявена за продажба.

Въпреки обвиненията и противоречията около Джексън, тези статуи остават символи на неговото музикално наследство, докато техните собственици се опитват да намерят нова употреба или дом за тях.