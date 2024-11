Почина известният продуцент Куинси Джоунс, работил с Майкъл Джексън и Франк Синатра

К уинси Джоунс, музикален продуцент и композитор, почина на 91-годишна възраст.

Джоунс е работил с Майкъл Джексън, Франк Синатра, Рей Чарлз и безброй други изпълнители.

Сред най-известните му постижения е продуцирането на историческия албум на Джексън „Трилър“.

През 1985 г. той ръководи записите на благотворителния албум We Are The World, в който участват всички звезди.

Джоунс композира и саундтрака на хитовия британски филм от 1969 г. The Italian Job с участието на Майкъл Кейн.

Публицистът му Арнолд Робинсън потвърди, че той е починал в дома си в неделя, заобиколен от семейството си.

В изявление семейството му казва: „Тази вечер, с пълни, но разбити сърца, трябва да споделим новината за кончината на нашия баща и брат Куинси Джоунс. И въпреки че това е невероятна загуба за нашето семейство, ние празнуваме великия живот, който той изживя, и знаем, че никога няма да има друг като него“.

В кариерата си, която продължава повече от 70 години, той постига 28 награди „Грами“ от общо 80 номинации.

Списание „Тайм“ го определя като един от най-влиятелните джаз музиканти на XX век.

Лайънъл Ричи, който е съавтор на We Are The World и е сред певците, участващи в концерта, нарича Джоунс „майстора оркестратор“.

Джоунс, баща на седем деца, е бил женен три пъти за Джери Колдуел, Ула Андершон и Пеги Липтън.

Сред децата му са музикалният продуцент Куинси Джоунс III и актрисата Рашида Джоунс, известна от

„Паркове и отдих“ и американската версия на „Офисът“.

