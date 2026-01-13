От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

И зглежда, че шумът около изкуствения интелект се е превърнал в балон. Имало е много балони преди, от манията с лалетата през 17-ти век до балона с деривати през 21-ви век. Според много анализатори, най-близкото сравнение днес е интернет балонът от миналия век. Тогава една нова технология (Световната мрежа) отприщи вълна от „ирационален ентусиазъм“. Инвеститорите наливаха милиарди във всяка компания с „.com“ в името.

Три десетилетия по-късно, друга нова технология отприщи нова вълна от еуфория. Инвеститорите наливат милиарди във всяка компания, чието име е „AI“. Но има една съществена разлика между тези два балона, която не винаги се разпознава. Световната мрежа е съществувала. Тя е била реална. Изкуственият интелект в общи линии не съществува и никой не знае дали или кога някога ще съществува.

През 2025 г. главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, написа в блога си, че най-новите системи едва сега започват да „сочат към“ изкуствения интелект в неговия „общ“ смисъл. OpenAI може да предлага продуктите си на пазара като „ИИ“, но те са просто статистически анализатори на данни, а не „интелигентност“ в смисъл, че човешките същества са интелигентни.

И така, защо инвеститорите са толкова склонни да дават пари на хората, които продават системи с изкуствен интелект? Една от причините може да е, че изкуственият интелект е митична технология.

Може би инвеститорите са склонни да повярват, че изкуственият интелект е точно зад ъгъла, защото той се докосва до митове, дълбоко вкоренени във въображението им?

Митът за Прометей

Най-подходящият мит за изкуствения интелект е древногръцкият мит за Прометей.

Съществуват много версии на този мит, но най-известните се намират в поемите на Хезиод „Теогония“ и „Дело и дни“ , както и в пиесата „Окован Прометей“, традиционно приписвана на Есхил.

Прометей е бил титан, бог в древногръцкия пантеон. Той е бил и престъпник, който е откраднал огъня от Хефест, богът-ковач. Скрил огъня в стрък копър, Прометей слязъл на земята и го дал на човечеството. Като наказание бил окован във верига за планина, където орел посещавал всеки ден, за да изяде черния му дроб.

Дарът на Прометей не бил просто дарът на огъня; това бил дарът на интелигентността. В „Прометей в окова“ той заявява, че преди дара му хората са виждали, без да виждат, и са чували, без да чуват. След дара му хората са можели да пишат, да строят къщи, да четат звездите, да правят математически изчисления, да опитомяват животни, да строят кораби, да изобретяват лекарства, да тълкуват сънища и да правят подходящи жертви на боговете.

Митът за Прометей е различна история за сътворението. В еврейската Библия Бог не дава на Адам силата да създава живот. Но Прометей дава (част от) творческата сила на боговете на човечеството.

Хезиод посочва този аспект на мита в „Теогония“. В тази поема Зевс не само наказва Прометей за кражбата на огъня; той наказва и човечеството. Той заповядва на Хефест да запали ковачницата си и да построи първата жена, Пандора, която отприщва злото върху света.

Огънят, който Хефест използва, за да създаде Пандора, е същият огън, който Прометей е дал на човечеството.

Гърците предложили идеята, че хората са форма на изкуствен интелект. Прометей и Хефест използват технологии, за да създават мъже и жени. Както историкът Адриен Майор разкрива в книгата си „ Богове и роботи“, древните често изобразявали Прометей като занаятчия, използващ обикновени инструменти, за да създава човешки същества в обикновена работилница.

Ако Прометей ни е дал огъня на боговете, изглежда би следвало, че можем да използваме този огън, за да създадем свои собствени интелигентни същества. Такива истории изобилстват в древногръцката литература, от изобретателя Дедал, който създавал статуи, които оживявали, до вещицата Медея, която можела да възстанови младостта и потентността си с хитрите си лекарства. Гръцките изобретатели също така са конструирали механични компютри за астрономията и забележителни движещи се фигури, задвижвани от гравитация, вода и въздух.

Папата и чатботът

2700 години са изминали, откакто Хезиод за първи път е записал историята на Прометей. През следващите векове митът е бил безкрайно преразказван, особено след публикуването на „Франкенщайн или съвременният Прометей“ на Мери Шели през 1818 г.

Но митът не винаги се разказва като измислица. Ето два исторически примера, в които митът за Прометей сякаш се е сбъднал.

Герберт от Орийак е Прометей на 10-и век. Той е роден в началото на 40-те години на н. е., учил е в абатство Орийак и самият той става монах. Той усвоява всички известни области на знанието. През 999 г. е избран за папа. Умира през 1003 г. под папското си име Силвестър II.

Слуховете за Герберт се разпространиха бясно из Европа. В рамките на век след смъртта му животът му вече се беше превърнал в легенда. Една от най-известните легенди и най-актуалната в нашата епоха на свръхекспонатология е тази за „нахалната глава“ на Герберт. Легендата е разказана през 1120-те години от английския историк Уилям от Малмсбъри в неговата добре проучена и високо ценена книга „Деянията на английските крале“.

Герберт бил задълбочено образован в астрономията, наука за предсказания. Астрономите можели да използват астролаба , за да предсказват положението на звездите и да предвиждат космологични събития като затъмнения. Според Уилям, Герберт използвал знанията си по астрономия, за да конструира говореща глава. След като изследвал движенията на звездите и планетите, той отлял глава от бронз, която можела да отговаря на въпроси с „да“ или „не“.

Първо Герберт попитал главата: „Ще стана ли папа?“

„Да“, отговори главата.

Тогава Герберт попита: „Ще умра ли, преди да изпея литургия в Йерусалим?“

„Не“, отговори главата.

И в двата случая главата беше правилна, макар и не такава, каквато Герберт очакваше. Той наистина стана папа и разумно избягваше да отиде на поклонение в Йерусалим. Един ден обаче той пееше литургия в Санта Кроче ин Джерусалим в Рим. За нещастие на Герберт, Санта Кроче ин Джерусалим е била известна по онова време просто като „Йерусалим“.

Герберт се разболял и починал. На смъртния си одър той помолил придружителите си да разкъсат тялото му и да изхвърлят парчетата, за да може да отиде при истинския си господар, Сатана. По този начин той, подобно на Прометей, бил наказан за кражбата на огъня.

Това е вълнуваща история. Не е ясно дали Уилям от Малмсбъри наистина ѝ е вярвал. Но той се опитва да убеди читателите си, че е правдоподобна. Защо този велик историк, предан на истината, е вмъкнал някои фантастични легенди за френски папа в своята история на Англия? Добър въпрос!

Толкова ли е фантастично да се повярва, че един напреднал астроном би могъл да построи машина за предсказания с общо предназначение? В онези дни астрономията е била най-мощната наука за предсказания. Трезвият и учен Уилям поне е бил готов да приеме идеята, че блестящите постижения в астрономията биха могли да направят възможно един папа да построи интелигентен чатбот.

Днес същата тази възможност се приписва на алгоритми за машинно обучение, които могат да предскажат на коя реклама ще кликнете, кой филм ще гледате, коя дума ще напишете следващата. Може да ни бъде простено, че попадаме под същото влияние.

Анатомът и автоматът

Прометей на 18-ти век е бил Жак дьо Вокансон, поне според Волтер :

Дръзкият Вокансон, съперник на Прометей, сякаш имитира изворите на природата, за да открадне небесния огън, за да оживи тялото.

Вокансон е бил велик машинист, известен със своите автомати . Това са били часовникови устройства, които реалистично симулирали човешката или животинската анатомия. Философите от онова време вярвали, че тялото е машина - защо тогава един машинист да не може да построи такава?

Понякога автоматите на Вокансон са били научно значими. Той например е конструирал гайдар, който е имал устни, бели дробове и пръсти и е духал в гайда по почти същия начин, както би го направил човек. Историкът Джесика Рискин обяснява в книгата си „Неспокойният часовник“, че Вокансон е трябвало да направи значителни открития в акустиката, за да накара гайдаря си да свири в мелодия.

Понякога неговите автомати бяха по-малко научни. Неговата патица за смилане беше изключително известна, но се оказа измама. Изглеждаше, че яде и смила храна, но всъщност изпражненията ѝ бяха предварително изработени, скрити вътре в механизма.

Вокансон прекарва десетилетия в работа върху това, което нарича „подвижна анатомия“. През 1741 г. той представя план на Лионската академия за изграждане на „имитация на всички животински операции“. Двадесет години по-късно той отново се заема с това. Той си осигурява подкрепа от крал Луи XV за изграждането на симулация на кръвоносната система. Той твърди, че може да изгради цялостно, живо изкуствено тяло.

Няма доказателства, че Вокансон някога е завършил цяло тяло. В крайна сметка той не успял да оправдае очакванията. Но много от съвременниците му вярвали, че той може да го направи. Те искали да вярват в неговите магически механизми. Искали му се да овладее огъня на живота.

Ако Вокансон можеше да произведе ново човешко тяло, не можеше ли да поправи и съществуващо? Това е обещанието на някои компании за изкуствен интелект днес. Според Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на Anthropic, изкуственият интелект скоро ще позволи на хората „да живеят толкова дълго, колкото искат“. Безсмъртието изглежда като привлекателна инвестиция.

Силвестър II и Вокансън бяха велики технолози, но никой от тях не беше Прометей. Те не откраднаха огъня от боговете. Ще успеят ли амбициозните Прометеи от Силициевата долина там, където техните предшественици са се провалили? Само ако имахме главата на Силвестър II, бихме могли да го попитаме.