От глад до лукс: Историята зад най-скъпия ориз в света

Я понският готвач Кеничи Фуджимото, държейки елегантна черна кутия с релефно изписано в злато „Най-добрият ориз в света“, накланя глава и се усмихва - на лицето му се чете проблясък на скептицизъм, пише CNN.

„Тези неща често са много комерсиални и не непременно добри“, казва базираният в Хонконг готвач/собственик на Sushi Fujimoto, посочвайки тенджерата с ориз, която къкри в кухнята му.

С повече от 20 години опит в работата с майстори на суши, отличени със звезди Мишлен, готвачът се е сблъсквал с безброй разновидности ориз. Нищо подобно обаче.

Производителите на Kinmemai Premium не само твърдят, че това е най-добрият ориз в света, но през 2016 г. го сертифицират като най-скъпия.

Отговаря ли на твърдението? CNN потърси помощ от Фуджимото, за да отговори на този въпрос. Зърната са изплакнати и накиснати, преди да бъдат поставени в чугунен съд с вода и загрети.

Това е важен тест за един японски готвач. „Оризът е храната за душата на Япония“, казва Фуджимото. „За сушито оризът е най-важната част – 80% от доброто суши идва от ориза и 20% от рибата“, казва той.

Часовникът вече отброява обратно до момента на истината.

„Ще разберем след 15 минути.“

Само 1000 кутии се произвеждат всяка година

Оризът е свещена храна в Япония от около 3000 години.

Днес в страната се култивират над 300 разновидности, като постоянно се разработват нови.

Ястията и напитките, приготвени с японски ориз – суши, мочи кексчета и саке – придобиха международна слава през последните десетилетия. Износът на ориз обаче никога не е постигал същите нива на успех.

На сцената се появява Кейджи Сайка, сега 91-годишният президент на Toyo Rice Corporation. През 2016 г. той решава да поеме промоцията на основния продукт в свои ръце.

Базирана във Вакаяма, неговата компания продава машини за смилане на ориз, както и Kinmemai, което директно се превежда като „Златен кълн ориз“, сорт, ценен заради хранителната си стойност и вкус.

„Чувствах, че Япония трябва по-добре да привлече вниманието на международната общност относно това колко добър е японският ориз“, казва Сайка пред CNN Travel в интервю в офиса на компанията в Токио.

Предизвикателството? Да се ​​повиши глобалният профил на японския ориз, без да се изразходва маркетинговият бюджет на компанията.

„Тогава ми хрумна идеята за Книгата на рекордите на Гинес. Ще трябва да направим нещо, което никога преди не е било правено“, казва той.

Уверен, че е произвел най-вкусния ориз в света, Сайка представи на пазара Kinmemai Premium през същата година, продавайки го за колосалните 9 496 японски йени за кутия от 840 грама - или около 109 долара за килограм през 2016 г.

„Във време, когато типичният ориз струваше само 300 до 400 йени за килограм, се чудех дали някой всъщност би го купил. Изненадващо, запитванията започнаха да се увеличават“, казва той.

Това, което започна като еднократно издание, оттогава се превърна в ежегодно издание, благодарение на неуморното търсене. Тази година кутии Kinmemai Premium се появиха на пазара за 10 800 йени, или 73,4 долара за брой.

С произведени само 1000 бройки, те се разпродадоха бързо след пускането им на пазара на 22 август.

Защо не печели пари?

Докато Toyo Rice се готви да отбележи 10-годишнината на проекта през 2026 г., Сайка подчертава, че печалбата от скъпия ориз никога не е била негов план.

„Честно казано, когато пресметнем разходите, вероятно сме на загуба. Въпреки че го продаваме на висока цена, това не е печелившо“, казва той.

Вместо това, инициативата имаше за цел да повиши популярността на японския ориз и да насърчи фермерите да култивират по-висококачествени сортове. Сайка го нарича проектът „Най-добрият ориз в света“ – една от многото иновации, водени от решимостта му да подобри производството на ориз в Япония.

През 90-те години на миналия век той разработва ориз без изплакване, за да пести вода. След това компанията му проектира нов тип мелница, за да запази по-добре хранителните вещества и вкусовете.

Но за да се създаде Kinmemai Premium, версията за световния рекорд на Гинес, процесът е по-сложен.

Всяка година Сайка избира от четири до шест първокласни, награждавани сорта ориз от около 5000 участници. Международният конкурс за оценка на вкуса на ориз, организиран от Syokumi Kanteisi - Асоциацията на оценителите на вкуса на ориз - е най-големият по рода си в Япония.

Освен вкуса и текстурата, Сайка тества нивата на ензимите на всеки сорт ориз.

„Тази жизненост, тази жизнена сила, може ясно да се идентифицира чрез ензимната активност. Оризът с такава силна жизненост става наистина изключителен“, казва той.

Избират се само зърната с най-висока жизненост. След това следва отлежаването.

„Ако оризът престои няколко месеца, вкусът се засилва още повече. Вкусът става по-богат, а ползите за здравето също сякаш се подобряват. Така че този ориз е наистина специален“, казва Сайка.

Трудният процес, съчетан с ограниченото предлагане, прави производството на Kinmemai Premium скъпо. Оризът често се подарява като луксозен подарък, използван за отбелязване на специални поводи или за впечатляване на корпоративни клиенти.

Земеделските производители, избрани за годишния проект „Най-добрият ориз в света“, ще бъдат откарани със самолет до Токио за грандиозното представяне.

„Изглежда всички се гордеят с това“, казва Сайка. „Това беше неочакван ефект, но производителите на ориз работят усилено за постигането на тази цел всяка година. Защото когато го правят, то се появява на видно място в местните вестници с бележка, че е „избран като съставка за най-добрия ориз в света“.“

Тазгодишният Kinmemai Premium предлага смес от четири сорта ориз: има два вида ориз Koshihikari, съответно от префектурите Гифу и Нагано, и два вида ориз Yudai 21 – също от Гифу и Нагано.

Воден от глад

Предаността на Сайка към ориза е свързана с детството му. След края на Втората световна война през 1945 г. Япония се сблъсква с тежък недостиг на храна.

Страната разчиташе на есенната реколта, за да облекчи кризата, но тайфунът Макуразаки удари Кагошима, югозападния край на Япония, преди да се придвижи на север, опустошавайки земеделски земи.

„Много хора умряха от глад. Дори съдии – и тези на важни позиции, и висшата класа“, спомня си Сайка.

Семейството му оцелявало, като засявало каквито семена можело да намери и ловило змиорки, сомове и птици. Това преживяване му внушило дълбока признателност към ориза и мисия да произвежда по-добри зърнени храни.

За него Kinmemai Premium въплъщава тази страст. Но дори и той няма неограничени запаси.

„Ям го само веднъж годишно, когато ме помолят да опитам ориз от съответната година. Само малко“, казва той.

Хироши Мацумото, главен готвач в суши ресторанта на компанията, казва, че е станал мигновен фен, след като е опитал ориза за първи път.

„Спомням си, че беше толкова вкусно, че една купа просто не беше достатъчна и ми се прииска втора.“ Въпреки това, той не го сервира със суши. „Най-добре е да се сервира топло, като част от комплексно меню“, казва той.

Независими вкусови тестове

Обратно в кухнята на Фуджимото, Kinmemai Premium - подарък от Toyo Rice - е сготвен и сега стои на пара в черната чугунена тенджера.

Обикновено готвачът провежда няколко теста с нов ориз, за ​​да определи най-подходящото време за накисване, нива на водата и температури на готвене. Но тъй като разполага само с 420 грама Kinmemai Premium, той трябваше да импровизира.

Фуджимото изплакнал ориза само за секунда и го накиснал за 30 минути - 30 минути по-малко от препоръчителното време - преди да го добави в тенджерата.

Първоначалната му оценка? „Хубав, ясен цвят. Харесва ми.“ Мнението на съпругата му Ай? „Уау. Блестящ.“

„Като диамант“, добавя Фуджимото. „Вижда се всяко зрънце да се откроява, което обикновено показва добро качество. Формата е красива, а ароматът е добре балансиран – не е твърде силен.“

Опитвайки го, той дава одобрението си.

„Вкусът е добре балансиран. Текстурата е добра. Има приятна влажност. Този ориз ще се хареса на всички.“

Изкушава ли се да купи ориза за ресторанта си?

„Не, не, не. Твърде скъпо е — ще трябва да утроим цените си“, смее се той.

Подобно на главния готвач на Toyo, той също смята, че оризът е по-добре да се сервира чист, по-подходящ за кайсеки ресторант, заведение, сервиращо традиционни изискани ястия. „Мисля, че този ориз не е много подходящ за суши. Може да стане кашав, ако се смеси с оцет“, казва той.

Шеф Нансен Лай притежава няколко ресторанта в Хонконг, включително Flower Drum и Lai's Kitchen – последният от които е специализиран в ориз, приготвен в глинени съдове. Той също така е опитал Kinmemai Premium, сравнявайки го с домашната си смес – смес от тайландски ароматен ориз и Koshihikari, друго висококачествено зърно, от японската префектура Ниигата.

„Изглежда по-лепкав и няма толкова силен аромат на ориз, колкото тайландския ориз, което е нормална разлика между тайландския и японския ориз“, казва той.

Той отхапва.

„Вкусен е, с много по-сложен вкус и аромат от нашия домашен ориз“, казва Лай, преди да покани персонала си да го опита.

„От гледна точка на ресторантьор, не можем да си позволим такъв ориз. Също така се нуждаем от по-твърд ориз, като тайландския, който може да издържи на по-силни сосове. Но този ориз е толкова вкусен, че бихте могли да го ядете и чист.“

Както Лай, така и Фуджимото са съгласни, че проектът на Тойо Райс е полезен начин за мотивиране на производителите.

„Оризопроизводителите се борят. С покачващите се разходи като машини и горива, цените на ориза не са се променили много през последните 30 или 40 години. Японските фермери не се възползваха от повишените цени на дребно. Ако не могат да си изкарват прехраната, младите хора няма да продължат семейния бизнес“, казва Фуджимото.

За по-добро бъдеще

На 91 години Сайка остава енергична и все още ходи на работа всеки ден.

„Днес нося костюм, но обикновено съм с работно облекло и върша различни задачи във фабриката“, казва той.

„Има доста възрастни хора, които поддържат здравословен начин на живот. (Повечето) ходят на караоке, играят голф или правят упражнения, но не много от тях идват на фирмени занимания.“

Тайната на здравето му? Оризът, разбира се. Страстта му към основния продукт го кара да продължава да работи.

„На тази възраст се грижа за развитието на себе си и на компанията, но най-голямата ми грижа е бъдещето на Япония“, казва той.

„Не знам колко още години ще живея, но през това време искам да развивам неща, които ще бъдат полезни за обществото. Нямам много време, така че съм зает всеки ден.“