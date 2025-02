Паника за ориз в Япония:цени удрят потребителите

Я пония ще преприеме драстични мерки в безпрецедентен опит да спре рязко растящите цени, които са резултат от рекордни летни горещини, паническо запасяване със стоки заради климатични бедствия и проблеми във вериката на доставки.

Правителството ще раздаде почти четвърт милион тона от складирания си ориз за спешни случаи в момент, в който цените на някои продукти са почти двойни в сравнение с 2024 г.

Министърът на земеделието Таку Ето обяви в петък, че правителството ще раздаде до 210 000 тона ориз, докато потребителите се опитват да се справят с ценови скокове от над 50% през последните месеци.

„Обикновено не се намесваме в пазара, но последните увеличения на цените имаха сериозно въздействие върху живота на хората. Увеличението беше твърде рязко, затова взехме това решение“, каза Ето.

Според правителствено проучване последната средна цена на 5-килограмова торба ориз – основната храна на Япония – е ¥3688 (приблизително $24), спрямо ¥2023 (около $13.57) през миналата година.

Това е първият път, когато правителството на Япония се намесва в дистрибуцията на ориз, въпреки че преди това е използвало запаси от ориз при природни бедствия или неуспешна реколта. Тази интервенция обаче е необичайна, тъй като проблемът е свързан и с прекъсвания във веригата на доставки, които допринасят за покачването на цените.

Запасите от ориз в Япония вече бяха почти изчерпани след рекордните температури през 2023 г., а потреблението се увеличи значително поради рекордния брой туристи. Освен това, паническото купуване след предупреждения за тайфун и земетресение принуди някои търговци на дребно да ограничат продажбите.

Цената на ориза продължи да нараства след първоначалния скок миналото лято, като недостигът, причинен от екстремните температури, доведе до ескалация на търсенето.

„Надявахме се цените да се стабилизират, когато новата реколта ориз влезе в продажба през есента, но те продължиха да се покачват“, каза министърът.

