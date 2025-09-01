Любопитно

Кралица Камила станала жертва на посегателство като тийнейджър във влак

Бъдещата кралица отблъснала нападателя като го ударила с тока на обувката си

1 септември 2025, 10:16
Кралица Камила станала жертва на посегателство като тийнейджър във влак
Кралица Камила   
Източник: GettyImages

Кралица Камила е била жертва на опит за непристойно посегателство като тийнейджърка, според нова книга за кралското семейство. Твърди се, че кралицата е отбила атаките на нападателя си, използвайки тока на обувката си, съобщава Би Би Си (BBC).

Опитът за посегателство е разказан в „Властта и дворецът“ от бившия кралски редактор на вестник „Таймс“, Валънтайн Лоу. Той казва,

че кралицата е разказала наисторията за преживяното на Борис Джонсън през 2008 г., когато той е бил кмет на Лондон.

Съобщава се, че кралицата е била на 16 или 17 години, когато инцидентът се е случил във влак до гара Падингтън. Твърди се, че мъжът е докосвал тийнейджърката Камила Шанд, когато тя е свалила обувката си и го е ударила с нея.

Тя е казала на Джонсън, че това е нещо, което майка ѝ ѝ е казала да направи, ако някога се окаже в подобна ситуация. Когато пристига в Лондон, тя съобщава за инцидента на служителите на гарата и мъжът е арестуван.

Бъкингамският дворец не е направил официално изявление по случая, но не оспорва подробностите от него.

Крал Чарлз и кралица Камила в Италия
19 снимки
Крал Чарлз и кралица Камила на посещение в Италия
Крал Чарлз и кралица Камила на посещение в Италия
Крал Чарлз и кралица Камила на посещение в Италия
Крал Чарлз и кралица Камила на посещение в Италия

Голяма част от обществената дейност на кралицата през последните години е била в подкрепа на жертвите на домашно насилие, сексуално посегателство и изнасилване. Тя е патрон на благотворителната организация SafeLives и е посещавала приюти за жени и кризисни центрове за жертви на изнасилване в цяла Великобритания и по света.

В редица силни речи тя говори за смелостта на преживелите домашно насилие и защо не трябва да изпитват страх или стигма, когато говорят за него. В реч през 2020 г. тя каза: „Чрез работата си разговарях с много жени, които са живели с принудителен контрол и домашно насилие и, за щастие, излизат от това като победители, а не като жертви. Те са едни от най-смелите хора, които някога съм срещала. Историите им са потресаващи и са довели до сълзи дори най-коравосърдечните им слушатели. Ето защо е толкова важно тези оцелели да не чувстват повече срам или вина“.

И на прием в Кларънс Хаус през април за SafeLives тя говори за домашно насилие.

„Нямаше да стоя тук, ако беше преди 10 години, защото нямаше да говорим за това – това беше тема табу.

Никой всъщност не искаше да говори за това. Но сега, 10 години по-късно, имаме оцелели, които разказват своята история и които преди години биха се срамували твърде много, за да излязат напред, за да разкажат историите си, но сега те ще станат и ще говорят и ще вдъхновят другите да говорят“.

Източници, близки до кралицата, казват, че тя не е обявявала публично опита за нападение преди, за да избегне привличането на внимание към преживяното от нея, а не към жертвите, с които сега работи. Те също така казват, че този епизод не е мотивирал кралицата да се включи в подкрепа на организации за домашно насилие, тъй като тази работа е произтичала от изслушването на истории на жертви през годините.

Кралски източници също така казват, че ако дискусията около миналия опит на кралицата помогне да се дестигматизира това, от което твърде много момичета все още страдат днес, тогава това би било положителен момент в сравнение с предишния негативен епизод.

Източник: BBC    
кралица Камила жертва посегателство влак тийнейджър обувка жени насилие
