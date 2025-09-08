Любопитно

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

"Представете си светещи дървета, които заменят уличните лампи“

8 септември 2025, 06:56
От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения
Източник: iStock

Р астения, които светят в тъмното и са достатъчно ярки, за да осветяват улици през нощта, може да звучат като нещо от научна фантастика или "Аватар". Но учени вече са създали светещи растения и те дори са комерсиално достъпни в Съединените щати, пише CNN.

Група китайски изследователи отидоха още по-далеч, като създадоха, по техните думи, първите многоцветни и най-ярки светещи растения досега.

„Представете си света на „Аватар“, където светещи растения осветяват цяла екосистема“, заяви биологът Шутинг Лиу, изследовател в Южнокитайския селскостопански университет в Гуанджоу и съавтор на изследването, публикувано на 27 август в списание Matter.

„Искахме да направим тази визия възможна, използвайки материали, с които вече работим в лабораторията. Представете си светещи дървета, които заменят уличните лампи“, добави тя.

За да накарат растенията да светят, Лиу и нейните колеги инжектирали листата на сукулента Echeveria „Mebina“ със стронциев алуминат, материал, често използван в играчки, светещи в тъмното, който абсорбира светлина и я освобождава постепенно с течение на времето. Този метод се различава от традиционната техника за редактиране на гени, която учените обикновено използват за постигане на този ефект, следвайки модел, разработен от екип в Масачузетския технологичен институт.

Инжектирането на растение с наночастици вместо редактиране на гените му позволило на изследователите да създадат растения, които светят в червено, синьо и зелено. Обикновено, ограничени от естествения цвят на растението, учените могат да създадат само зелен блясък.

„Редактирането на гени е отличен подход“, заяви Лиу пред CNN в имейл във вторник, но добави: „Бяхме особено вдъхновени от неорганичните материали с продължително светене, които могат да бъдат „заредени“ със светлина и след това да я освобождават бавно като послеобраз, както и от предишни опити със светещи растения, които намекваха за растително осветление – дори концепции като растителни улични лампи.“

„Нашата цел беше да интегрираме многоцветни материали с продължително светене с растения, за да преодолеем обичайните цветови ограничения на растителната луминесценция и да предоставим начин, независим от фотосинтезата, за растенията да съхраняват и освобождават светлина – по същество, жива растителна лампа, заредена със светлина“, допълни тя.

Изследователският екип се опитал да демонстрира практическото приложение на идеята си, като конструирал зелена стена от 56 растения, които произвеждали достатъчно светлина, за да се виждат текст, изображения и човек, намиращ се на разстояние до 10 см, според изследването.

След като били инжектирани и изложени на пряка слънчева светлина за няколко минути, растенията светели до два часа. Въпреки че яркостта постепенно намалявала през този период, „растенията могат да бъдат презареждани многократно чрез излагане на слънчева светлина“, каза Лиу, като така се възстановява съхранената енергия на растенията и „им позволява да продължат да светят, след като слънчевата светлина бъде премахната“.

Растенията запазват способността си да излъчват светлина до 25 дни след третирането, сподели Лиу, а по-старите листа, инжектирани с частиците за светене, продължават да излъчват светлина под UV стимулация „дори след като увяхнат“.

Въпреки че стронциевият алуминат може лесно да се разложи в растенията и да нанесе вреда на растителната тъкан, Лиу поясни, че учените са разработили химическо покритие за материала, което действа като защитна бариера.

Изследователите заявиха в статията си, че виждат своите открития като подчертаващи „потенциала на луминесцентните растения като устойчиви и ефективни системи за осветление, способни да събират слънчева светлина през деня и да излъчват светлина през нощта“. Въпреки това други учени са скептични относно практичността.

„Харесва ми статията, забавна е, но мисля, че е надхвърляща сегашните технологични възможности и може да е извън това, което растенията могат да понесат“, каза биохимикът Джон Кар, професор по растителни науки в университета в Кеймбридж, който не е участвал в изследването, пред CNN.

„Поради ограниченото количество енергия, което тези растения могат да излъчват, не ги виждам като улични лампи в скоро време“, добави той.

Лиу призна, че растенията „все още са далеч от предоставянето на функционално осветление, тъй като интензивността на тяхната луминесценция остава твърде слаба за практически приложения за осветление. Освен това оценката на безопасността на частиците за послеобраз за растенията и животните все още продължава“.

Тя каза, че в момента светещите растения „могат да служат основно като декоративни елементи или нощни лампи за украса“.

Въпреки това Лиу добави: „Гледайки напред, ако успеем значително да увеличим яркостта и да удължим продължителността на луминесценцията – и след като безопасността бъде окончателно доказана – бихме могли да си представим градини или обществени пространства, меко осветени през нощта от светещи растения.“

Източник: CNN    
