Хиляди австралийци се стичат, за да видят миришещо на труп цвете (СНИМКИ/ВИДЕО)

Р ядкото разцъфване на застрашено от изчезване растение, което мирише на разлагаща се плът, привлича стотици почитатели в оранжерия в Сидни, където те се редят на опашка, за да усетят аромата му, опреличен на спортни чорапи и гниещи отпадъци.

Високото, заострено и миризливо цвете е известно на науката като Amorphophallus titanum, но почитателите на това растение го наричат Putricia ("Вонливка", бел. ред.).

Everyone must know that I went to see Miss Putricia the corpse flower earlier today! pic.twitter.com/EI34i6KClK

Повече от 13 000 души минават покрай него, за да се насладят на все по-миризливото му присъствие. От 15 години насам в градината не е цъфтяло нито едно друго т.нар. „трупно цвете“. В дивата природа растението цъфти само веднъж на 7-10 години.

Смята се, че в дивата природа се срещат само 300 „трупни цветя“, а в света - по-малко от 1000, включително и тези, които се отглеждат изкуствено.

She's been one of the hits of this Sydney summer, and now Putricia is finally strutting her stuff.



The rare corpse flower is starting to bloom at Sydney's Royal Botanic Garden. #9News pic.twitter.com/X0fU8ilRed