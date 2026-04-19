Любопитно

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

19 април 2026, 19:40
Източник: БТА/AP

С лед като екипажът на "Аполо 8“ заснема емблематичната снимка "Изгрев на Земята“ през 1968 г., астронавтите от програмата "Артемис“ пресъздават образа, разкривайки промените на нашата крехка синя планета.

Когато командирът на "Аполо 8“ Франк Борман за първи път вижда обратната страна на Луната от прозореца на своя космически кораб през 1968 г., той е поразен от нейния пустинен вид.

"Лунната повърхност беше ужасно осеяна с метеоритни кратери и вулканични остатъци“, каза той в интервю за BBC през 2018 г. "Беше или сива, или черна, или бяла, на лунната повърхност нямаше абсолютно никакъв цвят и беше разрушена до неузнаваемост.“

Но когато космическият кораб завършва четвъртата си орбита около Луната, внезапно се появява съвсем различна гледка.

"Погледнахме нагоре и там беше Земята на фона, издигаща се над лунната повърхност, и Бил Андерс направи снимката, която вероятно е една от най-значимите, правени някога от хората“, каза Борман.

"Земята беше единственото нещо в цялата Вселена, което имаше цвят. Това беше изключителна гледка, ние сме изключително щастливи да живеем на тази планета.“

Тази снимка, която по-късно получава името "Earthrise“ ("Изгрев на Земята“), се превръща в една от най-разпространяваните изображения в историята. Показвайки нашата планета на фона на лунната пустош и безкрайния Космос, тя вдъхновява екологичното движение и води до създаването на Деня на Земята през 1970 г.

Петдесет и осем години по-късно астронавти на НАСА заснемат нова впечатляваща снимка на Земята, която "залязва“ над безплоден лунен пейзаж - "Earthset“ ("Залез на Земята“). По време на прелитането си покрай Луната по-рано този месец екипажът на "Артемис II“ заснема новото изображение на нашата крехка синя планета в безкрайността на космоса.

Снимката е направена през прозореца на космическия кораб "Орион“ в 18:41 източно лятно време на 6 април, по време на седемчасово прелитане около Луната.

"Слънчевата страна на Земята показва бели облаци и синя вода над региона на Океания, докато тъмните области са в нощ. Изображението също така разкрива невероятни детайли от лунната повърхност с нейните припокриващи се кратери и басейни“, посочва НАСА в описанието си.

За разлика от 1968 г., днес множество спътници заснемат хиляди изображения на Земята всеки ден. Те наблюдават океаните, сушата и леда в целия електромагнитен спектър, от микровълни до ултравиолетова светлина, а не само това, което човешкото око може да види. Има постоянен видеопоток от Международната космическа станция, а роботизирани апарати дори са заснели Земята от Луната и отвъд нея. Но фактът, че "Earthset“ е заснет от хора, го прави специален.

"Образите, които получавате от човек, са рамкирани, фокусирани и има избори, които астронавтът прави, съзнателно и подсъзнателно, когато натиска спусъка“, казва Крейг Донлон от Европейската космическа агенция. "Това предизвиква емоция -"уау, малката Земя там, но това е нашият дом, това е всичко“.

Въпреки въздействието и наследството на "Earthrise“, изненадващото е, че никой в НАСА не е предвидил подобен кадър.

"Те го заснеха случайно, нали?“, казва астронавтът Сиан Проктор. "Аполо 8“ промени начина, по който виждаме планетата, и точно това ни трябва сега, повече вдъхновение.“

И двата образа, "Earthrise“ и "Earthset“, позволяват да се видят и реалните промени на планетата за почти шест десетилетия.

"Оттогава нивата на въглероден диоксид в атмосферата са се увеличили с около една трета, а глобалните температури са се повишили с поне 1°C“, казва климатологът Ричард Алън.

"Планетата се е трансформирала, разширяват се градовете, гори се изсичат, а някои региони като Аралско море са се свили до под 10% от размера си през 60-те години.“

Според учените промените в ледените покривки около Антарктида и в други части на криосферата са безпрецедентни за последните 10 000 години.

"Виждаме драматични промени“, казва Петера Хайл от Британската антарктическа служба. "И в двете полукълба има значително намаляване на морския лед, а снегът се задържа по-късно и се топи по-рано.“

Учените са "доста уверени“, че 90 до 95 процента от тези промени се дължат на човешката дейност.

Въпреки мрачната картина, експертите напомнят, че още през 1968 г. Земята вече е била силно увредена, само че това не е било видно от космоса.

"Тогава не можеше да се види през улицата в Лос Анджелис заради смог, а реките горяха“, казва Катрин Роджърс от мрежата Earth Day.

"Отдалеч Земята изглежда съвършена. Но когато се приближиш, виждаш последствията от прогреса. Именно това вдъхнови цяло поколение да започне промяна.“

Наследството на мисията "Аполо 8“ и думите на Франк Борман продължават да звучат и днес, че най-впечатляващото при пътуването до Луната не е самата Луна, а погледът към Земята.

Източник: BBC     
Последни новини

Първи коментар от щаба на ГЕРБ след изборите

Първи коментар от щаба на ГЕРБ след изборите

България Преди 27 минути

Славяново празнува победата на Румен Радев

Славяново празнува победата на Румен Радев

България Преди 40 минути

Населеното място стана известно като "президентското село"

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

България Преди 2 часа

Гюров: Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

България Преди 2 часа

Движението към Бургас се извършва само в аварийната лента и през близка бензиностанция; на място са полиция, пожарна и линейка

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

България Преди 2 часа

Нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини спрямо предходните избори. Така се гарантира, че ще има достатъчно изборни книжа

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Свят Преди 2 часа

Учени използват рентгенови технологии и физични анализи, за да потвърдят автентичността на ключови артефакти от I век

<p>МВР:&nbsp;Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани</p>

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

България Преди 2 часа

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Свят Преди 2 часа

Унгария е готова да вдигне ветото върху европейската помощ, ако Киев възобнови транзита на руски петрол още в понеделник

<p>Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран</p>

Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

Свят Преди 3 часа

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда

<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 3 часа

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

България Преди 3 часа

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

,

Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от зависимост към алкохола

Любопитно Преди 3 часа

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

България Преди 3 часа

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 3 часа

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Свят Преди 4 часа

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

България Преди 4 часа

Дечев: Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори

