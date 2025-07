„Островът на духовете“ става рай за Венеция, но забранен за туристи

И зоставеният венециански остров Повелия - място на чумна яма и бивше убежище - е на път да придобие по-щастлива нова идентичност, пише CNN.

На 1 август група венецианци ще завладеят предполагаемо обитавания от духове остров по силата на 99-годишен договор за наем от италианската държава и ще започнат проект за превръщането му в градски парк, отворен само за жителите на италианския град.

Местните жители се бориха с ожесточената конкуренция от страна на предприемачите в областта на недвижимите имоти, за да гарантират, че Повелия ще остане обществен актив.

През 2014 г. островът, който е с площ от около 7,5 хектара (18,5 акра) и се намира в южната част на Венецианската лагуна, беше включен в списъка за търг от Италианската агенция за държавна собственост, отваряйки го за предприемачи, изкушени от спокойното му, но удобно местоположение само на три мили от площад „Сан Марко“.

Няколко консорциума събраха пари за закупуването му, включително един, свързан с Луиджи Бруняро, настоящия кмет на Венеция, чиято група събра 513 000 евро (600 000 долара), но не успя да получи одобрение от държавата.

Locals buy ‘haunted’ Venice island known for horrific experiments in plan to ban tourists https://t.co/aPnBWUuK9D pic.twitter.com/RKB9BAFbas