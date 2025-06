Основателят на Telegram ще раздели $17 милиарда между 106-те си деца

С кандалният съосновател на платформата за съобщения Telegram заяви, че ще раздели цялото си богатство между децата си — и твърди, че има най-малко 106 от тях.

В интервю за френското издание Le Point, 40-годишният Павел Дуров обяви решението си да разпредели състоянието си, което според Forbes възлиза на около 17,1 милиарда долара.

Дуров е баща на шест деца, заченати по естествен път, но разкрива, че е бил и донор на сперма, благодарение на което са се родили над 100 деца в 12 различни държави.

Първоначално станал донор, за да „помогне на приятел“, но в останалите случаи даряването било анонимно. „Искам да подчертая, че не правя разлика между децата си — независимо дали са заченати по естествен път или чрез моите дарения. Всички те са мои деца и всички ще имат еднакви права!“, заявява той.

Бъдещото му наследство обаче няма да бъде достъпно за децата му веднага след смъртта му. Те ще могат да го получат най-рано 30 години след датата на интервюто - тоест след 19 юни 2055 г.

„Искам да живеят като обикновени хора, да се изградят сами, да се научат да вярват в себе си, да бъдат креативни и независими от банкова сметка“, обяснява той. Решението да подготви завещанието си отсега той обвързва с факта, че „работата му е свързана с рискове“ - явен намек за правните проблеми около Telegram.

Основаното през 2013 г. приложение се радва на популярност заради своите функции за поверителност и криптиране, но именно те го правят обект на критики от страна на правоохранителните органи.

