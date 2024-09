Павел Дуров: "Телеграм" ще ограничи възможностите за злоупотреби

"Телеграм" ще възприеме нов подход за модерирането на съдържание, като ще ограничи възможностите за злоупотреби, каза днес ръководителят на компанията Павел Дуров, цитиран от Ройтерс.

Той уточни, че по-конкретно ще бъдат премахнати някои функции, които са използвани за незаконни дейности.

"Грешен подход": Шефът на Telegram с коментар за ареста му

"99,999 процента от потребителите на "Телеграм" нямат нищо общо с престъпността, но онези 0,001 процента, които участват в незаконни дейности, създават лош имидж за цялата платформа, излагайки на риск интересите на нашите близо един милиард потребители. Ето защо тази година поемаме ангажимент да превърнем модерирането от сфера, в която "Телеграм" търпи критики, в такава, в която получава похвали", написа Дуров в своята платформа.

