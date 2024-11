Павел Дуров, баща на 100 деца, предлага безплатно генетичния си материал и ин витро лечение

И зпълнителният директор на Telegram Павел Дуров предприема необичайна инициатива с цел разширяване на своето вече впечатляващо семейство. Той предлага безплатни процедури за ин витро оплождане (IVF) на жени, които желаят да използват неговия генетичен материал. Този ход е част от усилията му да помогне на жените, които се борят с безплодие.

Освен че предоставя семенна течност, Дуров се ангажира да покрива и разходите за всички IVF процедури, благодарение на партньорството си с клиниката за безплодие Altravita.

Клиника Altravita съобщи: „Ние сме щастливи да ви предложим уникална възможност! Само в нашата клиника можете да се подложите на ин витро безплатно, като използвате семенната течност на Павел Дуров – един от най-известните и успешни предприемачи на нашето време.“

Клиниката обещава да осигури грижи от най-високо ниво, като работи с водещи специалисти по репродуктивно здраве и използва съвременни технологии, за да гарантира възможно най-добри резултати. Процедурата за желаещите да се включат е проста, но селективна, като кандидатите могат да се свържат с Altravita за насрочване на първоначална консултация.

