Орландо Блум разкри „ужасните“ странични ефекти от бързата загуба на 22 кг

Блум се е хранил само с риба тон и краставица, докато се подготвял за снимките на филма "The Cut"

29 август 2025, 12:37
Орландо Блум разкри „ужасните“ странични ефекти от бързата загуба на 22 кг
Източник: Getty Images

О рландо Блум разказа откровено за „ужасните“ странични ефекти, които е изпитал след бързата загуба на 22 килограма за ролята си в предстоящия боксов филм "The Cut". Актьорът, който играе пенсиониран боксьор, завръщащ се на ринга, сподели, че е страдал от „параноя“ по време на подготовката за филма.

В епизод на „This Morning“ в сряда Блум си спомни, че е ял само риба тон и краставица, докато се подготвял за снимките на филма, режисиран от Шон Елис.

„Просто бях изтощен“, добави той, обяснявайки, че „нямах нито енергия, нито умствена сила“.

„Просто психически и физически бях гладен. Бях ужасен човек за всеки около мен.“

48-годишният Блум призна, че е страдал от „параноя“ и „натрапчиви мисли“, след като неговият диетолог е намалил храненията му от три на две на ден.

„Изведнъж всички храни ми бяха отнети, а протеиновият ми прах беше последният“, сподели актьорът.

„Аз си казах: ‘Не! Не го взимай.’ После основно се придържах към ядене само на риба тон и краставица през последните три седмици.“

Блум обясни, че диетологът му редовно проверявал кръвните му показатели.

„Трябва да се храним, да спим и да се грижим за себе си“, продължи той.

Звездата от "Властелинът на пръстените" отбеляза, че спортистите отслабват „редовно“, но актьорите „докарват нещата до крайност“ за краткия период на подготовка за роля.

По-късно в интервюто Блум сподели, че е „лежал между дублите на снимачната площадка“, обяснявайки: „После ставах, правех лицеви опори... изглеждах малко по-здрав.“

Актьорът подчерта, че не би „препоръчал“ своята диета на никого.

Във филма, който ще излезе на 5 септември, Блум играе ролята на „пенсиониран боец, обсебен от идеята да се върне на ринга — дори това да му струва живота“, според синопсиса.

Източник: pagesix.com    
Орландо Блум Загуба на тегло Филм The Cut Актьорска трансформация Странични ефекти Екстремна диета
