Опасност от Земята: Космическите ни отпадъци заплашват мисия до Апофис

П рез април 2029 г. в близост до Земята ще премине един наистина рядък космически гост. Астероидът 99942 Апофис – гигантска скала с дължина около 370 метра – ще се пренесе на броени километри от планетата ни, преминавайки на по-малко от 32 000 км от нас.

Учените са пресмятали и препроверявали орбитата му десетки пъти и са категорични: Апофис не представлява заплаха за жителите на Земята.

Въпросът обаче е друг: Представляват ли жителите на Земята заплаха за Апофис? Отговорът се оказва изненадващ, сочат данни от ново изследване, публикувано в The Planetary Science Journal.

Според физика Джулия Скетино и астродинамика Алесандро Роси от италианския Национален съвет за научни изследвания (CNR), навикът ни да замърсяваме околоземното пространство с боклук може да застраши една уникална научна възможност.

Шанс, който се случва веднъж в живота

Прелитането на Апофис толкова близо до нас може да преобърне познанията ни за астероидите. Когато космическата скала се доближи до Земята, гравитацията на планетата ни ще я притегли достатъчно силно, че да промени въртенето ѝ. Това може да предизвика свлачища, „астероидни трусове“ и дори да разкрие какво се крие под повърхността ѝ.

Два космически апарата – мисията RAMSES на Европейската космическа агенция (ЕКА) и OSIRIS-APEX на НАСА – се подготвят да заснемат събитието с детайлност, невиждана досега.

Но да се разтълкуват тези промени ще стане много по-трудно, ако Апофис получи неочакван „шут“ от нещо друго, преди апаратите да са го изследвали.

Неочакваният риск в орбита

Роси и Скетино започнали симулация, за да проверят дали астероидът може да се сблъска с човешки космически отпадъци при преминаването си през геосинхронната орбита (на около 36 000 км височина). Първоначално учените очаквали нулев риск.

„Трябва да призная, че очаквах пълна липса на взаимодействия. Бях истински шокиран от възможността някои обекти потенциално да преминат на по-малко от няколко километра от астероида“, споделя д-р Роси пред ScienceAlert.

Симулациите показали, че макар в повечето сценарии всичко да минава гладко, съществува малка, но напълно реална възможност част от натрупания около Земята боклук да удари Апофис.

Какъв е проблемът при евентуален сблъсък?

Опасността тук не е, че парче боклук ще промени траекторията на Апофис и той изведнъж ще се насочи към Земята. Сблъсъкът сам по себе си няма да е катастрофален – той просто би образувал малък кратер или облак от прах.

Големият проблем е друг: това би замъглило научните резултати.

Учените се надяват да наблюдават как именно земната гравитация преоформя астероида. Един неочакван сблъсък с космически боклук малко преди това би направил невъзможно разграничаването на промените – кои са причинени от Земята и кои от сблъсъка.

Специалистите се надяват, че подминаването на Апофис през 2029 г. ще подтикне световните космически агенции да направят много по-подробна карта на малките космически отпадъци, които в момента остават невидими за радарите.