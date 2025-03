Adidas продаде последния чифт маратонки Yeezy – години след прекратяването на партньорството с Кание Уест

П рекратяването на партньорството между Adidas и Кание Уест продължава да оказва финансово влияние върху компанията. Продажбите ѝ в Северна Америка са спаднали с 2% през миналата година. Въпреки че отношенията между тях приключиха преди повече от две години, Adidas едва сега продаде последния останал чифт маратонки Yeezy.

Гигантът в спортното облекло се дистанцира от рапъра, след като той направи поредица от антисемитски коментари през 2022 г. Това обаче остави компанията с огромен неизползван инвентар – милиони обувки Yeezy на обща стойност около 1 милиард паунда залежаваха в складовете. Загубата на този доходоносен бизнес доведе Adidas до първата ѝ годишна загуба от над три десетилетия.

Още през 2023 г. германската марка обяви плановете си да започне продажбата на останалите наличности Yeezy, като част от приходите ще бъдат дарени за благотворителност. От разпродажбите през 2023 г. Adidas реализира оперативна печалба от 250 милиона паунда, а през 2024 г. – още 167 милиона паунда.

Сред организациите, получили дарения от тези приходи, са Лигата срещу клеветата и Фондацията на Робърт Крафт за борба с антисемитизма. Главният изпълнителен директор на Adidas Бьорн Гулден защити решението на компанията да разпродаде останалите маратонки, заявявайки: „Това е много по-добре от унищожаването и отписването на инвентара.“

Партньорството с Кание Уест, известен още като Ye, беше изключително доходоносно за марката и въпреки прекратяването му, то все още влияе върху финансовите ѝ резултати. В сряда, при обявяването на годишните финансови отчети, Adidas потвърди, че спадът в приходите в Северна Америка за 2024 г. е „единствено в резултат на значително по-ниските продажби на Yeezy“.

Очакванията за 2025 г. също не са оптимистични – прогнозите сочат по-ниски от очакваното печалби. Оперативните приходи за миналата година възлизат на 1,12 милиарда паунда.

В търсене на нови възможности за растеж, Adidas се фокусира върху популярните си ретро модели, включително колекциите Samba и Gazelle. Макар че Nike остава лидер на пазара в САЩ, Adidas заявява, че има „ясна амбиция“ да бъде водещата марка за спортно облекло на всички останали пазари.

Междувременно, през миналия месец онлайн платформата Yeezy на Кание Уест беше свалена, след като започна да продава тениски със свастики – нацистки символ, често използван от крайната десница. Дрехите предизвикаха остра критика, особено след като рекламата им беше излъчена по време на "Супербоул".

Adidas sold its last remaining pair of Yeezy sneakers in the fourth quarter, the sportswear brand said, ending the process of liquidating stock of the lucrative shoe line developed with rapper Ye, following their split in October 2022 https://t.co/3cVtqhX0el pic.twitter.com/KJXVO0g37m