Любопитно

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Актрисата Оливия Уайлд се появи изключително слаба на филмовия фестивал в Сан Франциско, което разпали мрежите със спекулации за използване на препарати за отслабване. Промяната идва на фона на новината за годежа на бившия ѝ приятел Хари Стайлс

29 април 2026, 11:51
Източник: Getty Images

О ливия Уайлд предизвика вълна от коментари тази седмица, след като се появи забележимо отслабнала на Международния филмов фестивал в Сан Франциско. 42-годишната актриса е обект на слухове за употреба на „Оземпик“ през последния месец, а последната ѝ публична изява само засили спекулациите.

Уайлд беше заложила на дълга, обемна пола, която прикриваше долната част на тялото ѝ, но къса бяла тениска подчертаваше нейните изключително слаби и мускулести ръце. Визията ѝ раздели феновете – докато някои се питаха дали не използва семаглутид, други защитиха звездата, твърдейки, че силното осветление на червения килим е изкривило образа ѝ.

„Това е просто възрастта, не е лекарство. Тя винаги е била слаба“, написа фен в социалните мрежи. „Тя винаги е имала крехка фигура, а тук е заснета под широк ъгъл, което допълнително променя чертите ѝ“, твърди друг. „Защо би използвала препарати за отслабване, след като е била слаба през целия си живот? Може би е просто лош грим“, добавят в коментарите.

По-рано този месец потребителите в социалните мрежи вече обвиниха Уайлд в прекомерно отслабване, след като тя демонстрира стройна фигура с изрязан топ на наградите Fashion Trust US в Лос Анджелис.

Актрисата е известна със своята отдаденост на фитнеса и редовно е засичана в спортните зали на Холивуд. Тя избягва преработените храни и е фен на метода на Трейси Андерсън. Още през 2010 г., докато се подготвя за ролята си в „Трон: Наследството“, Уайлд споделя, че тренира кардио пет пъти седмично, в съчетание със силови тренировки и бойни изкуства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ironprime™ (@ironpriime)

Тези промени във външния вид идват в момент, в който бившият ѝ приятел Хари Стайлс (32 г.) обяви годежа си с 37-годишната актриса Зоуи Кравиц. Уайлд и Стайлс имаха близо двугодишна връзка, преди да се разделят през ноември 2022 г.

Междувременно, в понеделник Оливия бе забелязана в компанията на бившия си годеник Джейсън Судейкис. Двамата, които бяха заедно от 2011 до 2020 г. и имат две деца – Отис (12 г.) и Дейзи (9 г.), демонстрираха топли отношения и се прегърнаха при срещата си.

Връзката на Уайлд и Судейкис приключи драматично, когато тя започна романс със Стайлс по време на снимките на филма „Не се тревожи, скъпа“. Въпреки слуховете за изневяра, актрисата категорично отрече пред Vanity Fair: „Твърдението, че съм напуснала Джейсън заради Хари, е напълно невярно.“

Близки до звездата споделят, че тя е имала нужда от време, за да се възстанови емоционално след раздялата си с музиканта. „Тя съзнателно се оттегли от светлината на прожекторите, за да се фокусира върху семейството си. Връзката им с Хари се беше превърнала в публично зрелище“, разкрива източник през януари 2025 г.

В момента Оливия Уайлд се среща с търговеца на изкуство Каспар Джоплинг, като двамата бяха свързани за първи път през есента на 2025 г. В професионален план тя се завръща към киното след четиригодишна пауза. През юли предстои премиерата на еротичния трилър „Искам твоя секс“, където си партнира с Charli XCX, а след това ще се присъедини към Педро Паскал в драматичния проект „Бегемот“.

По темата

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Котките също изпитват тъга

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 4 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 3 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 3 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

<p>Задържаха сириец за нападение с нож в София</p>

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

България Преди 7 минути

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

<p>Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна (ОБЗОР)</p>

Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Свят Преди 24 минути

Масиран обмен на атаки с дронове, разрушения в Одеса и руски рафинерии, както и нови инциденти в промишлени обекти бележат последното денонощие

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Свят Преди 36 минути

САЩ се готвят за 250-годишнината от своята независимост с лимитирана серия документи, които вече предизвикаха вълна от полярни реакции – от „исторически акт“ до „проява на чиста суета“

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Свят Преди 36 минути

Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище за последните две седмици

Петно от мазут на варненски плаж

Петно от мазут на варненски плаж

България Преди 42 минути

Подаден е сигнал до Басейнова дирекция

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Свят Преди 48 минути

Тя обвини Русия, че ограничава достъпа на гражданите до интернет, за да прикрие влошаващото се икономическо състояние на страната

<p>Случаят &quot;Никол Минети&quot; разтърси Италия (ОБЗОР)</p>

Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

Свят Преди 49 минути

Това е трети пореден подобен скандал за един месец

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Любопитно Преди 1 час

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Любопитно Преди 1 час

Земята се е формирала в относително затворена среда, далеч от хаотичните външни области на Слънчевата система. Процесът е протекъл спокойно, под защитата на гравитационния „щит“ на Юпитер

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Доналд Тръмп и британският монарх демонстрираха близост и силно съюзничество по време на втория ден от официалната визита на кралското семейство във Вашингтон, завършил с изискан прием и размяна на символични подаръци

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

България Преди 1 час

Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Свят Преди 1 час

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

България Преди 1 час

На задната седалка на автомобила му са установени и иззети 15 плика, съдържащи листна маса

<p>Остри реакции:&nbsp;Нова Зеландия стопира идеята за издигане на паметник на &quot;жените за утеха&quot;</p>

Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

Свят Преди 1 час

Инициативата за мемориал на жертвите от Втората световна война беше спряна след дипломатически реакции

,

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Свят Преди 1 час

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Каменните гъби крият мистериозна легенда - за четири дъщери и едно отмъщение

Edna.bg

Деми Ловато с 8 нови песни - клубен дух, провокация и още нещо

Edna.bg

Стилиян Петров с голяма изненада за феновете за "Мача на надеждата" в Бургас

Gong.bg

Синовете на Джони Велинов с много силни думи преди мача с Лудогорец

Gong.bg

Разкриха високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил (СНИМКИ)

Nova.bg

Правителството промени механизма за компенсации на тока за бизнеса

Nova.bg