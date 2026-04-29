Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

О ливия Уайлд предизвика вълна от коментари тази седмица, след като се появи забележимо отслабнала на Международния филмов фестивал в Сан Франциско. 42-годишната актриса е обект на слухове за употреба на „Оземпик“ през последния месец, а последната ѝ публична изява само засили спекулациите.

Уайлд беше заложила на дълга, обемна пола, която прикриваше долната част на тялото ѝ, но къса бяла тениска подчертаваше нейните изключително слаби и мускулести ръце. Визията ѝ раздели феновете – докато някои се питаха дали не използва семаглутид, други защитиха звездата, твърдейки, че силното осветление на червения килим е изкривило образа ѝ.

„Това е просто възрастта, не е лекарство. Тя винаги е била слаба“, написа фен в социалните мрежи. „Тя винаги е имала крехка фигура, а тук е заснета под широк ъгъл, което допълнително променя чертите ѝ“, твърди друг. „Защо би използвала препарати за отслабване, след като е била слаба през целия си живот? Може би е просто лош грим“, добавят в коментарите.

По-рано този месец потребителите в социалните мрежи вече обвиниха Уайлд в прекомерно отслабване, след като тя демонстрира стройна фигура с изрязан топ на наградите Fashion Trust US в Лос Анджелис.

Актрисата е известна със своята отдаденост на фитнеса и редовно е засичана в спортните зали на Холивуд. Тя избягва преработените храни и е фен на метода на Трейси Андерсън. Още през 2010 г., докато се подготвя за ролята си в „Трон: Наследството“, Уайлд споделя, че тренира кардио пет пъти седмично, в съчетание със силови тренировки и бойни изкуства.

Тези промени във външния вид идват в момент, в който бившият ѝ приятел Хари Стайлс (32 г.) обяви годежа си с 37-годишната актриса Зоуи Кравиц. Уайлд и Стайлс имаха близо двугодишна връзка, преди да се разделят през ноември 2022 г.

Междувременно, в понеделник Оливия бе забелязана в компанията на бившия си годеник Джейсън Судейкис. Двамата, които бяха заедно от 2011 до 2020 г. и имат две деца – Отис (12 г.) и Дейзи (9 г.), демонстрираха топли отношения и се прегърнаха при срещата си.

Връзката на Уайлд и Судейкис приключи драматично, когато тя започна романс със Стайлс по време на снимките на филма „Не се тревожи, скъпа“. Въпреки слуховете за изневяра, актрисата категорично отрече пред Vanity Fair: „Твърдението, че съм напуснала Джейсън заради Хари, е напълно невярно.“

Близки до звездата споделят, че тя е имала нужда от време, за да се възстанови емоционално след раздялата си с музиканта. „Тя съзнателно се оттегли от светлината на прожекторите, за да се фокусира върху семейството си. Връзката им с Хари се беше превърнала в публично зрелище“, разкрива източник през януари 2025 г.

В момента Оливия Уайлд се среща с търговеца на изкуство Каспар Джоплинг, като двамата бяха свързани за първи път през есента на 2025 г. В професионален план тя се завръща към киното след четиригодишна пауза. През юли предстои премиерата на еротичния трилър „Искам твоя секс“, където си партнира с Charli XCX, а след това ще се присъедини към Педро Паскал в драматичния проект „Бегемот“.