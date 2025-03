Какво накара учен да нападне колегите си на Антарктида и да заплаши с убийство?

Г рупа учени в отдалечена антарктическа изследователска станция обвиниха един от членовете на екипа във физическо нападение и се молиха за евакуация. Управляваната от Южна Африка база е в трудно достъпна зона на 170 км от ръба на ледения шелф, а учените трябва да работят заедно в продължение на месеци.

Инцидентът е бил докладван на властите за първи път на 27 февруари.

В изявлението се допълва, че ведомството "незабавно е активирало план за реагиране с цел посредничество и възстановяване на взаимоотношенията в базата". Министерството потвърди, че се разследват и твърдения за сексуален тормоз, но отрече появилите се в медиите информации за сексуално насилие.

В неделя обаче Sunday Times съобщи, че един от членовете на екипа е изпратил имейл, предупреждаващ за "дълбоко обезпокоително поведение" от страна на свой колега и описващ "среда на страх".

Каква е причината за нападението?

Ученът, за когото се твърди, че е нападнал и заплашил да убие свой колега, е изпаднал в ярост, след като ръководителят на експедицията решил да промени работния график, според правителствен служител.

Екипът от девет учени в момента е разположен в базата Sanae IV – изследователски център, намиращ се в северната част на Антарктика, на около 4000 километра от родината им, Южна Африка.

Екстремните метеорологични условия правят напускането и влизането в базата почти невъзможни, което означава, че екипът трябва да остане на мисията си до декември.

Продължителната изолация и работата в ограничена среда изискват всеки изследовател да премине през щателни проверки на миналото си, физически и медицински тестове, както и психометрична оценка, преди да бъде допуснат до експедицията.

Миналата седмица обаче един от изследователите изпратил тревожен имейл, в който съобщил, че член на екипа е упражнил физическо насилие и е отправял смъртни заплахи. Впоследствие обвиненията срещу този учен се разширили и с твърдения за сексуален тормоз над друг изследовател.

Сега екипът настоява за спешна евакуация, но спасителната операция ще отнеме поне две седмици – при условие, че метеорологичните условия останат благоприятни.

Авторът на имейла, споделен с южноафриканския Sunday Times, пише: „За съжаление, поведението му ескалира до ниво, което е дълбоко обезпокоително.

По-конкретно, той нападна физически [X], което е сериозно нарушение на личната безопасност и етичните норми на работното място. Освен това отправи смъртни заплахи към [X], създавайки атмосфера на страх и сплашване.

