Оглупяваме ли? Експерти обясняват защо IQ резултатите спадат по целия свят

П рез по-голямата част от XX век хората вярваха, че се намираме в интелектуален подем. Средните резултати от тестовете за интелигентност (IQ) постоянно се покачваха и на всеки няколко десетилетия психолозите трябваше да правят тестовете по-трудни, за да поддържат „средното ниво“ на 100 точки.

Този устойчив напредък, известен като „Ефект на Флин“, изглеждаше лесен за обяснение: по-добра храна, здравеопазване, училища, дори повече пъзели и предизвикателства в ежедневието. Всичко това водеше до идеята, че всяко ново поколение става малко по-умно от предишното.

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След това обаче историята взе друг обрат. Според Futura Sciences, от 80-те и 90-те години на миналия век изследователите започнаха да забелязват пукнатини в тази тенденция: първо в Скандинавието, а след това в страни като Франция, Обединеното кралство и части от САЩ. Числата бяха ясни: младите хора не просто бяха спрели развитието си, а в някои региони постигаха по-ниски резултати от своите родители и баби и дядовци.

Този обрат предизвика панически заглавия за „спад в интелигентността“, но учените твърдят, че нещата не са толкова прости. Всичко това не се дължи на свиващи се мозъци или лоша генетика, а загатва за мащабни промени в начина, по който живеем, учим, разсейваме се и мислим.

Ефектът на Флин: От скок към спад

Откритието, че IQ резултатите могат да нарастват с течение на времето, някога завладяваше психолозите. Наречен на името на Джеймс Р. Флин, този ефект показа, че в много индустриализирани страни резултатите от тестовете се покачват с около три точки на десетилетие. Хората отдаваха това на много фактори: повече деца, посещаващи училище, ваксини, по-здравословно хранене, по-малки семейства и професии, изискващи повече умствена сила.

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Но с края на XX век се появи различен модел. Мащабни проучвания в Норвегия (обхващащи над 730 000 мъже) разкриха, че резултатите са достигнали връх при родените до средата на 70-те години, след което бавно започват да спадат при следващите поколения. Подобен спад се появи в Европа и части от САЩ, получавайки името „обърнат ефект на Флин“.

Нима генетиката ни предава?

Не избързвайте с заключенията, преди да прочетете добрата новина. Този спад в резултатите не е генетична обреченост. Изследванията в Норвегия установиха, че спад се наблюдава дори в рамките на едно и също семейство: един от братята или сестрите постига по-нисък резултат от друг, въпреки че имат едни и същи родители. Това практически изключва гените като основен виновник.

Вместо това вниманието се насочва към променящата се среда, в която живеем.

Кой е виновен за този спад?

Оказва се, че именно технологиите променят начина, по който функционира мозъкът ни. Нека бъдем честни: кога за последен път запомнихте телефонен номер наизуст? Или четохте сложна математическа задача, без да я проверите в Google?

Технологиите направиха живота ни по-лесен, но също така ни дадоха разрешение да прехвърлим умствените усилия върху нашите устройства. Психолозите наричат това „когнитивно облекчаване“ – оставяме джаджите да вършат неща, с които мозъкът ни някога се е справял сам.

Това означава ли обаче, че ставаме по-малко интелигентни? Не непременно. Но вече не използваме същите умствени мускули толкова често. Умения като запаметяване, фокус и дълбоко логическо мислене просто получават по-малко практика.

Вниманието: Най-редкият ресурс

Друга водеща теория е, че способността ни за задържане на вниманието страда сериозно. Социалните мрежи, постоянните известия, гледането на кратки видеа – днешният живот изисква бързо превключване от разсейване на разсейване. Класическите IQ тестове обаче се интересуват от неща като оперативна памет и способността да се фокусираш върху даден проблем, без да се отклоняваш.

Учените смятат, че днешният дигитален свят възнаграждава бързото сканиране и скоростта, а не търпението и задълбоченото мислене. Когато се изправим пред бавен и труден логически пъзел, просто сме малко „ръждясали“.

Четем по различен начин (и може би недостатъчно)

Навиците на четене също са от значение. Четенето на роман или дълга статия развива речника, паметта и абстрактното мислене. Но голяма част от нашата дигитална „диета“ се състои от бързи съобщения: заглавия, надписи и фийдове, създадени за прелистване, а не за размисъл.

Експертите подозират, че тази промяна обяснява защо резултатите спадат най-вече при вербалните умения, докато способността ни да се ориентираме в приложения или да откриваме модели в изображения остава почти непроменена.

Училищата се променят повече, отколкото си мислите

Учебните стаи днес изглеждат много по-различно в сравнение с преди няколко десетилетия. Разбира се, повече деца имат достъп до образование, но самото преподаване се пренасочи към стандартизирани тестове и дигитално обучение. Посланието е: намери отговора бързо и продължи напред, а не се бори с труден проблем за дълги периоди от време. Това е съществена промяна от онзи бавен, аналитичен начин на мислене, за чието измерване са създадени повечето IQ тестове.

Не са само екраните: Начинът на живот също оказва влияние

Диетата, сънят, стресът и замърсяването – всичко това играе роля. Лошото хранене, липсата на физическа активност, безсънието и дори излагането на химикали или тежки метали могат тихо да увреждат здравето на мозъка. Нито един фактор сам по себе си не обяснява тенденцията, но взети заедно, малките влияния оказват голям ефект с течение на времето.

Означава ли по-ниският IQ резултат, че губим интелигентността си?

Тук нещата стават наистина интересни. Повечето психолози ще ви кажат: IQ не показва цялата картина. Тестовете измерват разпознаването на модели, логиката и скоростта на обработка на информация. Те не измерват креативността, емоционалната интелигентност, адаптивността, работата в екип или практическото решаване на проблеми.

В днешния свят успехът означава да намираш пътя си през джунглата от информация, да работиш добре с другите и да се адаптираш към новите технологии. Някои изследователи смятат, че интелигентността не намалява, а се трансформира – и самите тестове просто не поддържат нейното темпо.

Сигнал за събуждане, а не крайна присъда

Какъв е изводът? Спадащите IQ резултати не са доказателство, че ставаме по-глупави; те са по-скоро огледало, което показва колко различен е животът ни днес. Смартфоните, промените в образованието, забързаното ежедневие и екологичните предизвикателства играят своята роля.

Но обратната страна на медала е надеждна: много от тези фактори зависят от самите нас. Ако искате да изострите ума си:

Вземете книга.

Опитайте да решите труден пъзел.

Научете ново умение.

Спортувайте и спете добре.

Водете повече истински разговори.

Тези навици са от изключително значение. Може би големият въпрос не е „Губим ли интелигентността си?“, а „Оставяме ли си все още пространство да мислим дълбоко и креативно?“. Ако осигурим това пространство, няма причина бъдещето на човешкия интелект да не бъде по-светло, отколкото показват цифрите.