Почина Стив Пепун – сценарист на „Семейство Симпсън“

С ценаристът на „Семейство Симпсън“ Стив Пепун почина неочаквано на 68-годишна възраст пред дома си в Паола, Канзас.

Носителят на награда „Еми“ бе подложен на лечение за сърдечно заболяване през последните две години. Кончината му бе потвърдена от съпругата му Мери Стивънсън пред Hollywood Reporter на 3 май.

Steve Pepoon, Emmy Award winning writer for The Simpsons, has died unexpectedly at 68. pic.twitter.com/JrBl3Ulwew

Семейството му сподели в емоционално изявление във Facebook: „С дълбока тъга семейството на Стив Пепун съобщава за кончината му в събота, 3 май 2025 г. Стив беше обичан член на нашето семейство и високо ценен от многобройни приятели. Ще ни липсва безкрайно. Планира се организиране на възпоменателно събитие, за което ще предоставим допълнителна информация скоро.“

Пепун е съавтор на популярния анимационен сериал на Nickelodeon „Дивите Торнбери“, вдъхновил едноименния пълнометражен филм от 2022 г. Анимацията е създадена съвместно с Арлийн Класки, Габор Чупо, Дейвид Силвърман и Стивън Шустаршич и проследява приключенията на семейство Торнбери — създатели на документални филми за дивата природа, които обикалят света.

Освен по „Семейство Симпсън“, Пепун работи по редица други хитовe, включително „Rugrats“, „ALF“, „It's Garry Shandling's Show“ и „Роузан“.

Най-значимото му признание идва с наградата „Еми“ за сценария на 13-ия епизод от втория сезон на „Семейство Симпсън“, озаглавен „Хоумър срещу Лиса и осмата заповед“, излъчен на 7 февруари 1991 г. В този епизод Хоумър незаконно се свързва с кабелна телевизия, докато Лиза се измъчва от нарушаването на осмата Божия заповед: „Не кради“.

В интервю от 2016 г. Пепун споделя за номинацията си: „По някаква причина, те избраха моя епизод.“

Стив Пепун е роден на 19 май 1956 г. в Канзас Сити, Мисури. Завършва Канзаския държавен университет през 1978 г., след което се премества в Лос Анджелис, за да се посвети на писателската си кариера.

Steve Pepoon, an Emmy-winning writer for 'The Simpsons,' has died unexpectedly at the age of 68. #thesimpsons pic.twitter.com/z8fxBiuRWe