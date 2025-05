Сбогом на музиката зад "Семейство Симпсън": Алф Клаусен почина след дълга битка с Паркинсон

А мериканският композитор Алф Клаусен, носител на награда “Еми” и автор на музиката на анимационния сериал “Семейство Симпсън”, почина на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, като цитира дъщерята на твореца.

Кончината му е настъпила в четвъртък, 29 май, в дома му в Лос Анджелис, след като около десетилетие е страдал от болестта на Паркинсон.

I would argue that Alf Clausen was as core to the quality of the Simpsons' golden years as any of the writers or cast. Much respect. pic.twitter.com/j9BP7dtPFb

Алф Клаусен, който е автор на музика и на други телевизионни сериали, след които "Съдружници по неволя" и "Алф", има 30 номинации за "Еми", като 21 от тях са за "Семейство Симпсън" и печели два пъти.

Дани Елфман създава тематичната песен на анимацията, а Алф Клаусенсе присъединява през 1990 г. към екипа на сериала, дело на Мат Грьонинг. Композиторът създава почти цялата музика до 2017 г., като написва близо 600 партитури и дирижира оркестъра от 35 души, който ги изпълнява в студио, отбелязва Асошиейтед прес.

This one's a really sad loss. Alf Clausen, who scored every episode from seasons 2 to 28, has passed away. I could go on and on about how much his tunes for the show have lived rent free in my head. pic.twitter.com/XLFoRTFFJL