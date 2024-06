Нов тест открива болестта на Паркинсон до 7 години преди симптомите

И зследователите са идентифицирали серия от кръвни маркери, които издават наличието на болестта на Паркинсон до седем години преди появата на повечето симптоми. Ако резултатите от това малко проучване могат да бъдат възпроизведени в по-големи групи от населението, ще може да се разработи прост кръвен тест за идентифициране на рисковите групи.

Тъй като в световен мащаб около 10 милиона души страдат от болестта на Паркинсон, има спешна нужда от разработване на по-добро лечение и превантивни стратегии. Една от причините, поради които това се оказва предизвикателство, е неспособността ни да идентифицираме хората, изложени на риск от Паркинсон, достатъчно рано, за да изпробваме стратегии за намаляване на риска.

Затова биохимикът от Университетския колеж в Лондон Джени Хелквист и нейните колеги използват модели за машинно обучение, за да открият осем протеина в кръвта, които се променят с напредването на болестта на Паркинсон.

