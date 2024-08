Травис Скот е арестуван в Париж след скандал и бой

А мериканският рапър Травис Скот е бил арестуван в Париж рано сутринта в петък, след като се скарал с бодигарда си, съобщиха властите във френската столица.

По думите им полицията е била повикана в луксозен хотел в 5 ч. сутринта, за да прекрати боя. Впоследствие Скот е бил арестуван за "насилие срещу друго лице", според говорител на полицията.

