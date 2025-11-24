Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Бившият американски президент Джордж Х. У. Буш е потвърдил пред учен за тайна среща лице в лице между военни и извънземни във военна база в Ню Мексико през 1964 г., разкрива експлозивен нов документален филм., предаде New York Post.

Ерик Дейвис, астрофизик, който е бил научен съветник във вече несъществуващата Програма за идентификация на съвременни аерокосмически заплахи, създадена от Конгреса през 2007 г. от покойния сенатор Хари Рийд, твърди, че в частен разговор Буш му е потвърдил подробности за контакт между военните и извънземно същество във военновъздушната база „Холоман“ в окръг Отеро.

САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология, според нов документален филм

Буш му е казал, че са били видени три космически кораба да се приближават към базата и че междузвездно същество е излязло от единия кораб и е имало среща лице в лице с военни и служители на ЦРУ, казва Дейвис по време на интервю в „Ерата на разкритията“ (The Age of Disclosure) – документален филм на режисьора Дан Фара, който беше пуснат в Amazon Prime в петък, 21 ноември.

„Един от тях е кацнал на пистата и нечовешко същество е слязло от кацналия апарат и е разговаряло с униформени служители на военновъздушните сили и цивилни от ЦРУ“, твърди Дейвис.

„И когато [Буш] е поискал повече подробности, му е било казано, че не е необходимо да знае“, предава той.

Буш, бивш награждаван военноморски летец и директор на ЦРУ, е бил информиран за срещата след президентския си мандат, според Дейвис.

Дейвис не описва извънземния кораб или материални доказателства за твърденията.

President George HW Bush ‘knew’ of 1964 alien contact with humans in New Mexico: documentary https://t.co/2vH35QfVfg pic.twitter.com/9APbczv6Qw — New York Post (@nypost) November 22, 2025

Дългоочакваният документален филм се фокусира върху предполагаема строго секретна правителствена операция за извличане на НЛО, наречена „Програмата Наследство“, и включва американски служители, които твърдят, че имат пряка информация, че извънземни съществуват и са посещавали Земята – без всъщност да предоставят нови физически доказателства.

Във филма Дейвис твърди, че през 1988 г. в Русия са били открити извънземни тела, извадени от останките на голям UAP(неидентифициран аномален феномен) с формата на „тик-так“ бонбон.

Хал Путхоф, бивш член на програмата, квантов физик и дългогодишен застъпник на разкритията, твърди, че е имало няколко различни вида извънземни.

„Откритите тела не са от един и същи тип“, казва Путхоф в документалния филм, въпреки че отказва да ги опише подробно. „Който и да е – те са тук“, казва той. „И действат тук от много дълго време.“

Други интервюирани описват наранявания, получени от военни, които твърдят, че са влизали във физически контакт с UAP.

Гари Нолан, имунолог и изследовател на рака в Медицинския факултет на Станфордския университет, твърди, че е прегледал няколко военнослужещи, доведени при него от представители на ЦРУ и неназована аерокосмическа компания.

🇺🇸 DOCUMENTARY SAYS BUSH WAS TOLD OF A 1964 UFO LANDING - AND STILL “LACKED CLEARANCE”



A new documentary just tossed a meteor into the UFO world: an astrophysicist says George H.W. Bush - Navy pilot, CIA chief, President - privately told him the US met an alien at Holloman Air… https://t.co/k9SHDDUNWQ pic.twitter.com/kAFiHCiOmW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 22, 2025

Нараняванията, получени от военните, включват „ужасяващи“ изгаряния и „вътрешни белези“, които са се проявили в мозъците на пациентите, казва Нолан. Майк Флахърти, пенсиониран офицер от разузнаването на ВМС и ВВС на САЩ, твърди, че е претърпял медицински усложнения и „биологични ефекти“ от контакт с летателен апарат.

Според филма, „Програмата Наследство“ се управлява от структури на ЦРУ, Военновъздушните сили на САЩ, Министерството на енергетиката и неназовани частни отбранителни изпълнители, които се твърди, че са прибрали няколко разбили се апарата и извънземни тела.

Съществуването на програмата се пази в тайна дори от американските президенти, което кара няколко законодатели да алармират, че бюрокрацията на „дълбоката държава“ задържа критична информация относно потенциални заплахи за националната сигурност, според документалния филм.

„Мисля, че има предположение, че президентите могат да влязат в Овалния кабинет на първия ден и да кажат: „Добре, заведете ме в Розуел, покажете ми телата на извънземните, искам да видя видеото от аутопсията, искам да видя всичко – разкрийте го“, каза Марко Рубио, визирайки предполагаемата катастрофа на НЛО в Ню Мексико през 1947 г. „Мисля, че това е наистина наивно разбиране за това как работи нашето правителство.“

Сенатор Кирстен Джилибранд предупреди, че обществото трябва да се тревожи повече от заплахите, които представляват земните врагове на нацията ни, отколкото от заплахи от Космоса.

„Ако имате обекти в небето, които не можете да идентифицирате – това е проблем. Защото може да е Китай, може да е Русия, може да е всеки противник“, каза сенаторът от Ню Йорк.

Режисьорът и продуцент Дан Фара заяви пред The Post, че се надява филмът да подтикне напред движението за разкриване на информация за НЛО.

„Мисля, че този филм ни поставя в различна позиция“, каза той. „Той подготвя почвата за един президент да застане пред микрофона и по-спокойно да каже на цялото човечество, че не сме сами във Вселената.“