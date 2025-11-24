Свят

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Според експлозивни разкрития покойният президент е разказал на учен за среща с извънземно в тайна военна база през 1964 г.

24 ноември 2025, 14:04
Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен
Източник: Getty Images

 Бившият американски президент Джордж Х. У. Буш е потвърдил пред учен за тайна среща лице в лице между военни и извънземни във военна база в Ню Мексико през 1964 г., разкрива експлозивен нов документален филм., предаде New York Post

Ерик Дейвис, астрофизик, който е бил научен съветник във вече несъществуващата Програма за идентификация на съвременни аерокосмически заплахи, създадена от Конгреса през 2007 г. от покойния сенатор Хари Рийд, твърди, че в частен разговор Буш му е потвърдил подробности за контакт между военните и извънземно същество във военновъздушната база „Холоман“ в окръг Отеро.

САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология, според нов документален филм

Буш му е казал, че са били видени три космически кораба да се приближават към базата и че междузвездно същество е излязло от единия кораб и е имало среща лице в лице с военни и служители на ЦРУ, казва Дейвис по време на интервю в „Ерата на разкритията“ (The Age of Disclosure) – документален филм на режисьора Дан Фара, който беше пуснат в Amazon Prime в петък, 21 ноември.

„Един от тях е кацнал на пистата и нечовешко същество е слязло от кацналия апарат и е разговаряло с униформени служители на военновъздушните сили и цивилни от ЦРУ“, твърди Дейвис.

„И когато [Буш] е поискал повече подробности, му е било казано, че не е необходимо да знае“, предава той.

Буш, бивш награждаван военноморски летец и директор на ЦРУ, е бил информиран за срещата след президентския си мандат, според Дейвис.

 Дейвис не описва извънземния кораб или материални доказателства за твърденията.

Дългоочакваният документален филм се фокусира върху предполагаема строго секретна правителствена операция за извличане на НЛО, наречена „Програмата Наследство“, и включва американски служители, които твърдят, че имат пряка информация, че извънземни съществуват и са посещавали Земята – без всъщност да предоставят нови физически доказателства.

Във филма Дейвис твърди, че през 1988 г. в Русия са били открити извънземни тела, извадени от останките на голям UAP(неидентифициран аномален феномен) с формата на „тик-так“ бонбон.

Хал Путхоф, бивш член на програмата, квантов физик и дългогодишен застъпник на разкритията, твърди, че е имало няколко различни вида извънземни.

„Откритите тела не са от един и същи тип“, казва Путхоф в документалния филм, въпреки че отказва да ги опише подробно. „Който и да е – те са тук“, казва той. „И действат тук от много дълго време.“

Други интервюирани описват наранявания, получени от военни, които твърдят, че са влизали във физически контакт с UAP.

Гари Нолан, имунолог и изследовател на рака в Медицинския факултет на Станфордския университет, твърди, че е прегледал няколко военнослужещи, доведени при него от представители на ЦРУ и неназована аерокосмическа компания.

Нараняванията, получени от военните, включват „ужасяващи“ изгаряния и „вътрешни белези“, които са се проявили в мозъците на пациентите, казва Нолан. Майк Флахърти, пенсиониран офицер от разузнаването на ВМС и ВВС на САЩ, твърди, че е претърпял медицински усложнения и „биологични ефекти“ от контакт с летателен апарат.

Според филма, „Програмата Наследство“ се управлява от структури на ЦРУ, Военновъздушните сили на САЩ, Министерството на енергетиката и неназовани частни отбранителни изпълнители, които се твърди, че са прибрали няколко разбили се апарата и извънземни тела.

Съществуването на програмата се пази в тайна дори от американските президенти, което кара няколко законодатели да алармират, че бюрокрацията на „дълбоката държава“ задържа критична информация относно потенциални заплахи за националната сигурност, според документалния филм.

„Мисля, че има предположение, че президентите могат да влязат в Овалния кабинет на първия ден и да кажат: „Добре, заведете ме в Розуел, покажете ми телата на извънземните, искам да видя видеото от аутопсията, искам да видя всичко – разкрийте го“, каза Марко Рубио, визирайки предполагаемата катастрофа на НЛО в Ню Мексико през 1947 г. „Мисля, че това е наистина наивно разбиране за това как работи нашето правителство.“

Сенатор Кирстен Джилибранд предупреди, че обществото трябва да се тревожи повече от заплахите, които представляват земните врагове на нацията ни, отколкото от заплахи от Космоса.

„Ако имате обекти в небето, които не можете да идентифицирате – това е проблем. Защото може да е Китай, може да е Русия, може да е всеки противник“, каза сенаторът от Ню Йорк.

Режисьорът и продуцент Дан Фара заяви пред The Post, че се надява филмът да подтикне напред движението за разкриване на информация за НЛО.

„Мисля, че този филм ни поставя в различна позиция“, каза той. „Той подготвя почвата за един президент да застане пред микрофона и по-спокойно да каже на цялото човечество, че не сме сами във Вселената.“

Източник: New York Post    
Джордж Буш Извънземни НЛО Военновъздушна база Холоман Правителствена тайна Контакт с извънземни Документален филм Ера на разкритията Ню Мексико ЦРУ
Последвайте ни

По темата

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

„Може би се случва нещо хубаво“ – Тръмп намеква за възможен край на войната в Украйна

„Може би се случва нещо хубаво“ – Тръмп намеква за възможен край на войната в Украйна

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
5 най-интелигентни породи кучета

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Чували сте за FOMO (страх от пропускане на нещо). Но имате ли FOFO?

Любопитно Преди 25 минути

FOFO не е клинична диагноза; това е разговорен термин и нещо, с което много хора и лекари са добре запознати

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

България Преди 26 минути

При претърсване в жилището на мъжа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

България Преди 1 час

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Любопитно Преди 1 час

Появата ѝ в празничентолк клип съживи твърденията, че роклята е една от вещите, които не е върнала след фотосесия

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

Любопитно Преди 2 часа

Ванеса Кърпачева представи своята дебютна песен “Нова”, написана от Дони

Напрежение в Ламанша - руски кораби под прицел на британския флот

Напрежение в Ламанша - руски кораби под прицел на британския флот

Свят Преди 2 часа

Министерството на отбраната съобщи за 30% увеличение на руските кораби, „застрашаващи“ британските води през последните две годин

Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“

Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“

Свят Преди 2 часа

Джил Фройд си отиде на 98-годишна възраст, а семейството ѝ я описва като „дръзка, скандална, мила и палава“

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

България Преди 2 часа

Габровска получи международно признание с номинация от престижните AVN Awards за постижения в световната развлекателна индустрия за възрастни

<p>LR Defender Octa: Тестваме най-бързия тежък офроудър в света</p>

Land Rover Defender Octa: тестваме най-бързия тежък офроудър в света

Технологии Преди 3 часа

С аеродинамика на тухла, но мощност на суперавтомобил, Defender Octa ускорява до 100 км/ч за 4,0 секунди, което е по-бързо от спринта на G63

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ

Свят Преди 3 часа

Вчера САЩ и Украйна проведоха консултации по „мирния план“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки

Вредят ли социалните мрежи на психиката? Може би, да

Вредят ли социалните мрежи на психиката? Може би, да

Технологии Преди 3 часа

До степен, че Meta е обвинена в спиране на проучване, което потвърждава това

,

Цената на PR-a може да достигне стойността на една компания с всичките й активи

Любопитно Преди 3 часа

БДВО отбеляза 11-ия “Ден на Бернайс”, представи новата инициатива “PR Навигатор” и отличи най-добрите студенти в конкурса “Като Бернайс”

Благомир Коцев

Благомир Коцев отпътува за Варна

България Преди 3 часа

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Президентът се появи с обемно палто и бордо шал, което веднага предизвика асоциации със стила на новоизбрания кмет на Ню Йорк

Клетката

Нова престъпна схема и извънредно положение в „Клетката“

Любопитно Преди 3 часа

Гледайте епизодите на криминалната драма от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

България Преди 3 часа

Какво време ни очаква през последната седмица на месеца

Всичко от днес

От мрежата

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 ноември, понеделник

Edna.bg

Талант удължи договора си с ЦСКА

Gong.bg

Балъков: Имайте смелостта да скочите

Gong.bg

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Nova.bg

Двойно убийство в Пловдивско: Дядо застрелял внука си заради имот

Nova.bg