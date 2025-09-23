Любопитно

Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния

Добрев пътува до Сардиния с Ефрон и няколко приятели, след като отмени годежа си с Шон Уайт

23 септември 2025, 11:55
Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния
Източник: Getty Images

Н ина Добрев прекарва време със Зак Ефрон. Двамата бяха заснети, докато се наслаждават на ден на яхта в Сардиния, изглеждайки в отлична форма и впечатляващи в банските си костюми. Появата им идва малко след като актрисата обяви раздялата си с Шон Уайт – нейния партньор през последните пет години. Това естествено накара мнозина да се запитат дали Добрев вече е започнала нова връзка.

Зак Ефрон избра черни бански шорти и изглеждаше в отлично настроение, смеейки се редом с Нина и показвайки новата си руса прическа.

Двамата бяха забелязани да карат джетове заедно, изглеждайки напълно непринудено и наслаждавайки се на топлите дни в края на лятото. Въпреки предположенията и коментарите в социалните мрежи, според източници между тях няма романтика.

„Зак и Нина може да прекарват време заедно на яхта, да се забавляват и да се разбират чудесно, но те не са двойка и не търсят да започнат връзка. Слуховете за нещо повече просто не отговарят на истината“, коментира източник пред The Daily Mail.

Припомняме, че по-рано този месец стана ясно, че Нина Добрев и Шон Уайт са сложили край на петгодишната си връзка и годежа си.

Според близки до двойката, решението е било резултат от дълбоко несъгласие относно бъдещето им. „Тя е съкрушена. Причината беше само една: Нина искаше семейство и брак – а той не“, разкри източник пред PEOPLE.

Друг източник уточни, че раздялата не е свързана с изневяра и че двамата продължават да се уважават взаимно. „Те вече бяха започнали да планират сватбата, подготовката вървеше, но плановете се провалиха“, заяви източник пред US Weekly.

„През петте години и половина, които бяха заедно, нямаше никаква изневяра. И двамата бяха изключително лоялни. Всички онлайн спекулации в друга посока са напълно безпочвени.“

