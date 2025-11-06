Ниското либидо сигнализира за тревожни здравословни проблеми

С ексуалната възбуда – или липсата ѝ – може да бъде ключов индикатор за здравето, пише New York Post.

Тенеси Уилямс пише, че „противоположното на смъртта е желанието“ – и изглежда драматургът е бил на прав път, тъй като експертите са съгласни, че ниското сексуално желание може да сигнализира за тревожни здравословни проблеми.

Въпреки че температурата, сърдечният ритъм, кръвното налягане и честотата на дишане се считат за четирите основни жизнени показателя, може да се аргументира, че либидото също трябва да се взема предвид.

Какво е либидо – и как е свързано със здравето ни?

„Либидото обикновено се определя като биологичната нужда от сексуална активност (сексуално влечение), която се проявява като поведение за търсене на секс; интензитетът му варира при различните хора и с времето“, обясни пред The Post акушер-гинекологът д-р Джесика Шепърд.

Колко силно е то отразява много системи в мозъка и тялото ви: хормони, стресова физиология, съдово здраве, сън, настроение, качество на отношенията и други.

Шепърд отбеляза, че сексуалното удовлетворение е свързано с по-добър здравен статус, по-малко физически симптоми и по-високо психологическо благополучие – тоест, с по-добро качество на живот.

Лекарката подчертава, че е от решаващо значение да се разбере възбудата, тъй като сексуалното здраве има директно въздействие върху дълголетието: „Наблюдателни данни при възрастни хора показват, че по-доброто здраве е свързано с повече години сексуално активен живот.“

Проучване, публикувано в списание PLOS One, предполага, че мъжете с ниско либидо са почти два пъти (1,82 пъти) по-склонни да починат преждевременно.

Що се отнася до това какво може да означава ниското сексуално влечение – ваше или на партньора ви – има много възможни здравословни проблеми, които си заслужава да се проучат.

Хормони,

„Хормоналните колебания могат да причинят проблеми с либидото както при мъжете, така и при жените“, каза Шепърд.

„Обикновено жените имат хормонални колебания по време на бременност, кърмене или менопауза, които могат да допринесат за намалено либидо“, обясни тя. „При мъжете може да има промени, когато тестостеронът е нисък.“

Нарушенията на щитовидната жлеза също могат негативно да повлияят на сексуалното желание.

Психичното здраве

Психичните състояния също правят разлика. Особено депресията и тревожността могат да намалят сексуалното желание. А някои лекарства могат да доведат до спад на сексуалното влечение.

Сериозни състояния

Диабет, сърдечни заболявания, затлъстяване, сънна апнея и хронични заболявания – всичко това може да накара либидото да падне рязко.

Хипоактивно разстройство на сексуалното желание

Клинично погледнато, ниското либидо става хипоактивно разстройство на сексуалното желание (HSDD), когато желанието е трайно намалено повече от шест месеца и не може да се припише на основно състояние или ефекти от лекарства.

Експертите казват, че диагностицирането и лечението на HSDD е предизвикателство, главно защото науката зад сексуалното желание все още не е напълно разбрана.

Има лекарства, налични както за мъже, така и за жени, и някои хора откриват, че терапията и промените в начина на живот могат да помогнат.

Шепърд твърди, че възможността да се лекува ниското либидо е ключът към възстановяване на качеството на живот.

Сексуалното здраве често се пренебрегва, а ниското либидо остава нелекувано.

Либидото и желанието са динамични и е нормално интересът да се усилва и намалява, особено при жени, добави д-р Шепърд.

„През прехода към менопауза много жени съобщават за промени в желанието и сексуалната функция, предизвикани от хормонални промени, сън, настроение, контекст на отношенията и вагинални симптоми; въпреки това партньорската сексуална активност и добрата сексуална функция остават свързани с по-добро качество на живот, когато сексът е лично важен“, каза д-р Шепърд.