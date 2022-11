Крадла на бижута? Софи Търнър в нова роля

З вездата от "Игра на тронове" Софи Търнър е обявена за изпълнител на главната роля в нова драма от шест серии на ITV, съобщава „Deadline“, цитиран от БГНЕС.

