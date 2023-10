Софи Търнър и Джо Джонас се сближиха заради децата си

Д жо Джонас и Софи Търнър, въпреки сложните си отношения, след като обявиха развода си, са решили да направят стъпки един към друг в името на дъщерите си.

Общото им желание да бъдат добри родители помогна за постигането на споразумение относно попечителството: наскоро знаменитостите се договориха момичетата да прекарват по две седмици с всеки от тях, пътувайки между САЩ и Обединеното кралство.

Joe Jonas Recordsdata For Dismissal Of Divorce Case With Sophie Turnerhttps://t.co/2vr0NPA78E