Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

2 октомври 2025, 23:44
Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер
Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир
Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в "Игри на волята"
Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години
Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother
Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от "Игри на волята" (ВИДЕО)
Суровият Изолатор отново отвори врати в "Игри на волята"
Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)

О хранителят Димитър Димитров беше елиминиран от Игри на волята” след изненадващо предателство от страна на бизнесдамата Александра по време на племенния съвет на Победителите тази вечер. Въпреки че очакваше нейната подкрепа, той получи решаващ глас срещу себе си, който сложи край на приключението му в екстремното предаване.

Вечерта в Дивия север започна с втората седмична номинационна битка. Завоевателите и Лечителите се изправиха едни срещу други в култовото предизвикателство “Разпятието”. Най-добре с него се справи фермерът Кристиан, който издържа най-много време и успя да донесе успеха и спасението за Жълтите.

Загубата за Зелените означаваше нова среща с водещата Ралица Паскалева. Там номинирани бяха д-р Петров и Дино, които ще се изправят срещу изпратените на битка за оцеляване от Феномените Александър и Теодор-Чикагото. Четиримата воини ще се борят за мястото си в играта утре вечер.

В племенния съвет на изгнаниците от Блатото определяният за най-силен играч сред Червените Димитър бе отлъчен от племето след гласуване от страна на женската коалиция и новодошлата Александра. След отстраняването му Александра и д-р Коеджикова получиха подарък от съдбата и шанс да се завърнат в оригиналните си племена - Завоевателите и Лечителите.

<

Отпадналият Димитър е следващият гост в подкаста “След Игрите”, където водещата Ваня Запрянова го посрещна с множество провокативни въпроси, свързани с неговото участие в състезанието. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кой ще напусне надпреварата и кои двама ще бъдат изпратени в изгнание на Блатото? Не пропускайте да разберете в “Игри на волята” в петък, 3 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 18 часа
