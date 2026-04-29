Тестостеронът не ви прави агресивни: 5 факта за мъжкия хормон

Т естостеронът често се нарича основен мъжки хормон. Той наистина играе роля в сексуалното развитие, влияейки върху либидото, мускулната маса, общия тонус и настроението. Но все още го обгръщат много митове: той се свързва с агресията и се смята за универсално обяснение за еректилната дисфункция.

Разгледахме пет факта, които ни помагат да разберем как всъщност действа този хормон.

Тестостеронът не е само мъжки хормон

Тестостеронът се произвежда както при мъжете, така и при жените: при мъжете, предимно в тестисите, а при жените - в яйчниците и надбъбречните жлези. Мъжете наистина произвеждат значително повече от него, но при жените той играе роля и в регулирането на либидото, тонуса, мускулната маса, костната тъкан и настроението. Следователно фразата „тестостеронът е мъжки хормон“ е грубо опростяване: по-точно е да се каже, че е андроген, важен и за двата пола, само че в различни концентрации.

Тестостеронът не прави човек автоматично агресивен.

Съществува връзка между тестостерона и агресията, но тя не е линейн , като „повече хормони = повече кавги“. Мета-анализите показват , че при хората тази връзка е слаба, контекстуална и зависима от ситуацията: статус, конкуренция, социална среда и индивидуални черти. Съвременните изследвания често се фокусират не върху пряката агресия, а върху поведението, свързано с доминиране, конкуренция и реакции на заплахи, свързани със статуса.

След 30-40-годишна възраст тестостеронът при мъжете обикновено намалява, но не толкова, колкото по време на менопаузата при жените.

Нивата на тестостерон често намаляват постепенно, с приблизително 0,4-1% годишно, започвайки около 35-40-годишна възраст. Тази хормонална промяна обаче не е толкова рязка и постепенна, колкото менопаузалния преход при жените. Следователно, здравословните проблеми трябва да се оценяват по-широко, като се вземат предвид начинът на живот и свързаните с него фактори.

Еректилната дисфункция не винаги е свързана с тестостерон.

Ниският тестостерон може да намали либидото и понякога да причини еректилна дисфункция, но еректилната дисфункция най-често има съдови, метаболитни, неврологични, психологически или медицински причини. Често срещани фактори включват сърдечно-съдови заболявания, хипертония, диабет, затлъстяване, тютюнопушене, висок холестерол и стрес. Следователно, „повишаването на тестостерона“ не е универсално решение: първо трябва да се установи основната причина.

Тестостеронът зависи от качеството на съня

Значителна част от дневното производство на тестостерон при мъжете е свързана със съня. В проучване на JAMA лишаването от сън при здрави млади мъже само за една седмица е свързано с намаляване на нивата на тестостерон. Това прави лишаването от сън не само причина за умора, но и потенциален ендокринен фактор: лошият сън може да повлияе на енергията, либидото, настроението и възстановяването.