Неочакван обрат върна Лечителите в Изолатора на “Игри на волята”

В ълнуващ обрат донесе на Феномените поредна победа и Резиденцията в териториалните сблъсъци в “Игри на волята”. Въпреки сериозното изоставане през по-голямата част от съревнованието, Сините съумяха да достигнат до ценния успех, изпращайки своите опоненти в Изолатора.

Битката за територия изпита физическите и аналитичните способности на воините от двете племена. Част от препятствията затрудниха Феномените и позволиха на Зелените да натрупат комфортна преднина и да достигнат до финалната логическа задача първи. Силният дух и отборна игра на водените от капитана Лапунов Сини обаче им позволи да изравнят противниците си и да се справят с финалната задача по-бързо.

Загубата на бедстващите Лечители ги обрече на поредна седмица лишения, които могат да изиграят ключова роля преди предстоящите номинационни битки тази седмица.

Утре вечер предстои следващият индивидуален дуел, след който един от капитаните във Войната на племената ще се сбогува с Арената завинаги.

