Вулканичните изригвания могат да създадат лед в небето и най-накрая знаем как

С ателити, издигащи се високо над Земята, разкриха как точно се създават мъгливите облаци от гигантските шлейфове пепел, изхвърляни нагоре при изригване на вулкан, съобщава Sciencealert.

Вулканите играят жизненоважна роля в циклите, които управляват климата на Земята. Когато изригват, активните вулкани отделят газове като въглероден диоксид и серен диоксид, които могат да имат затоплящ или охлаждащ ефект.

Вулканичната пепел и прах също се изхвърлят високо в атмосферата, като внасят аерозоли там, където обикновено се образуват облаци.

От известно време учените си задават въпроса как тези аерозоли влияят върху формирането на облаци. В ново проучване изследователи от Националната лаборатория „Лорънс Ливърмор“ (LLNL) стигат до заключението, че частиците вулканична пепел могат да предизвикат образуването на мъгливи облаци тип „цирус“ високо в атмосферата, като осигуряват ядро, към което могат да се прилепят ледени частици — процес, известен като „ледена нуклеация“.

„Нашето изследване помага да се запълни значителна празнина в знанията за това дали и как вулканичните изригвания влияят върху формирането на облаци. Ние показваме, че частиците вулканична пепел могат да предизвикат образуването на ледени облаци, като действат като места за образуване на ледени ядра“, казва атмосферният учен от LLNL Лин Лин.

A massive chunk of ice, extending far below the water's surface, detaches from a glacier and is launched 200ft (61m) into the air due to its lower density compared to seawater.



📽: Skeater/yt pic.twitter.com/CiVJFCalmd