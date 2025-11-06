Свят

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

"Гаджето ми ме убеди, че можем да станем милионери, ако продуцентите на „16 and Pregnant“ ме забележат“

6 ноември 2025, 13:04
Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка
Източник: iStock

М лада жена разкри шокиращата причина, поради която решила да стане майка като тийнейджърка, предаде The Sun. Майката разкри, че е забременяла като тийнейджърка, за да стане богата и известна.

Но явно планът ѝ не се е получил толкова добре. 

Жената, която в социалните мрежи е известна като Mommy Lizard, сподели стари видеа от раждането на първото си дете на 16 години.

Вижда се как изглежда стресирана, докато се подготвя за раждането. И изглежда младото момиче е било убедено, че ако има дете ще забогатее.

В клипа тя казва: „Това бях аз като тийнейджърка, защото гаджето ми ме убеди, че можем да станем милионери, ако продуцентите на „16 and Pregnant“ ме забележат.“

Тя решила да има бебе докато е в гимназията, за да участва в телевизионното шоу с надеждата, че това ще ѝ подсигури добър стандарт на живот.

Усилията ѝ не се увенчали с успех.

Тя написа: „Спойлер: не се получи.“

@mommylizard

Spoiler alert. They didn’t.

♬ take a moment to breathe. - normal the kid

Шоуто беше хит на MTV - започна през 2009 г. и следеше бременни тийнейджърки, за да види как ще се справят с новия си живот.

Докато шоуто първоначално предизвика критики заради „неточно представяне на майките тийнейджърки“, продуцентите твърдяха, че то показва суровата реалност на младите момичета.

Националното бюро за икономически изследвания провело проучване през 2014 г. и установило връзка между излъчването на шоуто и намаляване на тийнейджърските бременности с до една трета.

Видеото на майката бързо станало вирусно в TikTok акаунта ѝ @mommylizard с над 2 милиона гледания и 326 хиляди харесвания.

Хората бързо се включиха в коментарите, шокирани от признанието на майката.

Един човек написа: „Мислите ли, че тя е единствената? Толкова много майки тийнейджърки в YouTube са признали, че са забременели нарочно.“

Друг коментира: „За тези в коментарите, които са шокирани, тя не е била единствената.“

„МОЛЯ, КАЖИ МИ, ЧЕ СЕ ШЕГУВАШ“, написа трети.

Някой друг добави: „Винаги съм мислил, че е мит, че хората нарочно забременяват, за да участват в това шоу.“

Източник: The Sun    
тийнейджърска бременност майка тийнейджърка риалити шоу 16 and Pregnant слава и богатство TikTok социални мрежи нарочна бременност телевизионно предаване намаляване на бременностите
Последвайте ни

По темата

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които "вече не я харесват‘’

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 6 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 5 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 6 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 5 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Свят Преди 34 минути

Украйна потвърди, че е нанесла удари по руска база за дронове Shahed в Донецк и нефтени съоръжения в Крим

,

ЕС оряза климатичните си цели

Свят Преди 37 минути

Непосредствено преди Световната конференция по климата в Бразилия министрите на околната среда от ЕС определиха климатичните цели до 2040 година

Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Свят Преди 48 минути

Джон Хийли твърди, че бившият американски президент има потенциала да убеди Москва да започне мирни разговори за Украйна

Снимката е илюстративна

Пияна французойка хвърли куче от 6-ия етаж в Несебър

България Преди 1 час

Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно

Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

България Преди 1 час

„Аз работя само по закон”, подчерта лидерът на „ДПС-Ново начало”

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

България Преди 1 час

„Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски"

<p>Бившият ментор на Макрон: Той е най-лошият президент на Франция</p>

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Свят Преди 1 час

Ален Минк обвинява френския лидер в нарцисизъм и "отричане на реалността"

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Здрач“ произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

България Преди 1 час

Пробите ѝ за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

България Преди 1 час

Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Свят Преди 1 час

Германският пианист и диригент Юстус Франц е подложен на остри критики за това, че прие орден лично от Владимир Путин

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

България Преди 1 час

Притеснени сме от липсата на диалог, отбеляза председателят на ПГ на "БСП – Обединена левица"

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Любопитно Преди 1 час

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

Свят Преди 1 час

Макар че САЩ спазват мораториум върху експлозивните ядрени тестове от 1992 г. насам, те продължават редовно да извършват невъоръжени тестови изстрелвания на своите междуконтинентални и балистични ракети

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Нарушителят е арестуван

<p>Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район &quot;Изгрев&quot;</p>

Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"

България Преди 2 часа

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

След принц Андрю – и Хари под заплаха да бъде лишен от титлата си

Edna.bg

Появи се нов фаворит за треньор на Уулвърхемптън

Gong.bg

Илиян Стефанов: Славия е икона, най-хубавото предстои

Gong.bg

Разбиха група, превозвала с униформи на полицаи и граничари мигранти към Сърбия (ВИДЕО)

Nova.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg