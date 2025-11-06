Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

М лада жена разкри шокиращата причина, поради която решила да стане майка като тийнейджърка, предаде The Sun. Майката разкри, че е забременяла като тийнейджърка, за да стане богата и известна.

Но явно планът ѝ не се е получил толкова добре.

Жената, която в социалните мрежи е известна като Mommy Lizard, сподели стари видеа от раждането на първото си дете на 16 години.

Вижда се как изглежда стресирана, докато се подготвя за раждането. И изглежда младото момиче е било убедено, че ако има дете ще забогатее.

В клипа тя казва: „Това бях аз като тийнейджърка, защото гаджето ми ме убеди, че можем да станем милионери, ако продуцентите на „16 and Pregnant“ ме забележат.“

Тя решила да има бебе докато е в гимназията, за да участва в телевизионното шоу с надеждата, че това ще ѝ подсигури добър стандарт на живот.

Усилията ѝ не се увенчали с успех.

Тя написа: „Спойлер: не се получи.“

Шоуто беше хит на MTV - започна през 2009 г. и следеше бременни тийнейджърки, за да види как ще се справят с новия си живот.

Докато шоуто първоначално предизвика критики заради „неточно представяне на майките тийнейджърки“, продуцентите твърдяха, че то показва суровата реалност на младите момичета.

Националното бюро за икономически изследвания провело проучване през 2014 г. и установило връзка между излъчването на шоуто и намаляване на тийнейджърските бременности с до една трета.

Видеото на майката бързо станало вирусно в TikTok акаунта ѝ @mommylizard с над 2 милиона гледания и 326 хиляди харесвания.

Хората бързо се включиха в коментарите, шокирани от признанието на майката.

Един човек написа: „Мислите ли, че тя е единствената? Толкова много майки тийнейджърки в YouTube са признали, че са забременели нарочно.“

Друг коментира: „За тези в коментарите, които са шокирани, тя не е била единствената.“

„МОЛЯ, КАЖИ МИ, ЧЕ СЕ ШЕГУВАШ“, написа трети.

Някой друг добави: „Винаги съм мислил, че е мит, че хората нарочно забременяват, за да участват в това шоу.“