Разбито сърце, празен портфейл: 7 най-скъпи развода на знаменитости

Р азводите на знаменитостите винаги привличат вниманието на обществото не само заради личните драми, но и заради колосалните суми за това. Когато браковете на знаменитостите се разпадат, сумите на обезщетенията често достигат зашеметяващи цифри.

Кевин Костнър и Синди Силва

Разводът на актьора Кевин Костнър от първата му съпруга Синди Силва през 1994 г. му струва около 80 милиона долара. Двойката беше женена 16 години и имаше три деца. Сумата беше една от най-големите в Холивуд по това време, отразявайки успеха на Костнър във филми като Танцуващите с вълци и Бодигардът.

Въпреки финансовите разходи, кариерата на Костнър продължава да процъфтява, с няколко успешни филма след развода. Силва избра по-личен начин на живот след раздялата, далеч от светлините на Холивуд.

Kevin Costner's first wife Cindy Silva shops for groceries 30 years after their marriage ended https://t.co/8DOT77E14t pic.twitter.com/tf9PsUc9V6 — Daily Mail US (@DailyMail) July 3, 2023

Бил и Мелинда Гейтс

Разводът между основателя на Microsoft Бил Гейтс и съпругата му Мелинда през 2021 г. беше не само един от най-скъпите в историята, но и един от най-значимите поради филантропските дейности на двойката.

Общото им богатство се оценява на 130 милиарда долара, така че обезщетението вероятно е в диапазона от няколко милиарда долара, въпреки че точните цифри остават поверителни. Разводът дойде след 27 години брак и двамата продължиха да работят заедно чрез своята фондация.

Bill and Melinda Gates are ending their 27-year marriagehttps://t.co/CmKb6IIUNa pic.twitter.com/6BmyreA0QL — Mashable (@mashable) May 3, 2021

Трудността при разпределяне на тяхното богатство, което включва множество инвестиции и недвижими имоти, направи процеса още по-интересен за обществеността. Въпреки раздялата те обещаха да продължат съвместните благотворителни инициативи.

Аднан и Сорая Хашоги

Разводът на саудитския търговец на оръжие Аднан Кашоги и съпругата му Сорая през 1974 г. беше най-скъпият в света по това време, струвайки 874 милиона долара. Стойността му отразява луксозния начин на живот на двойката, който включва яхти, частни самолети и обширна колекция от произведения на изкуството.

Разводът привлече международното внимание поради присвояването на двойката и противоречивите бизнес връзки на Аднан. Размерът на обезщетението беше огромен дори за днешните стандарти. Въпреки развода, Аднан остава важна фигура в международните бизнес среди до смъртта си.

Бърни Екълстоун и Славица Радич

Разводът на магната от Формула 1 Бърни Екълстоун от втората му съпруга Славица Радич през 2009 г. струва около 1,2 милиарда долара.

Разводът сложи край на техния 24-годишен брак, по време на който двойката натрупа огромно състояние, включително луксозни имоти, яхти и други активи от висок клас. Въпреки щедрото възнаграждение, Бърни продължи да играе важна роля във Формула 1, запазвайки статута си на милиардер.

Харисън Форд и Мелиса Матисън

Melissa Mathison and Harrison Ford in Paris, 1980. pic.twitter.com/ogfJIiIuzq — This Is Not Porn (@Thisisnotporn) July 13, 2019

Разводът на актьора Харисън Форд със сценаристката Мелиса Матисън през 2004 г. му струва 85 милиона долара, което го прави един от най-скъпите в Холивуд по това време. Двойката беше женена 21 години и има две деца. Матисън, която написа сценария за филма "E.T.", получи част от приходите на Форд от филми, заснети по време на брака им.

Мел Гибсън и Робин Мур

Разводът на актьора и режисьор Мел Гибсън от съпругата му Робин Мур през 2011 г. му струва около 425 милиона долара. Двойката беше женена 31 години и има седем деца. Съобщава се, че процесът на развод е приятелски и Робин получава половината от състоянието на Мел, което се оценява на 850 милиона долара.

Мултимилионните изплащания са резултат от огромния успех на Гибсън във филмовата индустрия. Въпреки финансовите загуби, Гибсън продължава да работи в киното, създава и заснема нови проекти.

Мадона и Гай Ричи

Разводът на поп иконата Мадона от режисьора Гай Ричи през 2008 г. й струва 92 милиона долара. Двойката беше женена осем години и има две деца. Ричи получи компенсация, която включва пари в брой и недвижими имоти, което го прави едно от най-големите изплащания в британската история.

madonna wearing promo for guy ritchie's new film and guy ritchie wearing promo for madonna's new album (2000) pic.twitter.com/07bcWcupue — Johnny🪽 (@cuntyduck1) November 15, 2024

Съобщава се, че разводът е бил приятелски, като и двете страни са се съгласили за съвместно попечителство над децата. Въпреки компенсацията, богатството на Мадона остава огромно благодарение на нейната музикална кариера и бизнес начинания.

