„Не си добре дошъл“: Кание Уест отмени концерта си в Марсилия след огромен натиск

Р апърът Кание Уест отложи планирания си концерт в Марсилия, Франция, като посочи нарастващите противоречия и политическия натиск като причина, съобщи АФП.

Концертът, насрочен за 11 юни на стадион „Велодром“, предизвика засилваща се критика от страна на френските власти. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунез заяви, че е „твърдо решен“ да попречи на провеждането на събитието, а кметът на Марсилия Бенуа Паян подчерта, че изпълнителят „не е добре дошъл“.

Решението идва, след като по-рано този месец му беше отказана виза за Великобритания заради повтарящи се антисемитски изказвания, което доведе и до отмяната на участията му като хедлайнер на фестивала Wireless в Лондон. Британският премиер Киър Стармър заяви, че Уест „никога не е трябвало да бъде канен“ за главна звезда на фестивала, потвърждавайки позицията на правителството срещу антисемитизма.

В публикация в социалната мрежа Екс Уест заяви, че е решил „да отложи концерта си в Марсилия до второ нареждане“, като добави, че не иска да поставя феновете си „в центъра“ на ситуацията.