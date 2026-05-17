Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

В кусен десерт може да бъде не само удоволствие, но и помощно средство за храносмилането. Той е чудесен източник на фибри, които са полезни за стомашно-чревния тракт.

Десертен мус с високо съдържание на фибри: проста рецепта

Според експерта, редовната консумация на такъв десерт ще подобри функционирането на стомашно-чревния тракт.

Съставки:

кисело мляко (1,6%) - 200 г

семена от чиа - 20 г

кръгъл хляб - 2 бр.

протеин - 15 г

сушени плодове - 10 г (сушени кайсии, стафиди, сушени череши)

какао - 3 г

Десертът съдържа:

калории - 340

протеин - 27 г

мазнини - 12 г

въглехидрати - 32 г

Метод на готвене

Смесете всички съставки без какаото и охладете за 2 часа или за една нощ. След това поръсете с какао на прах.

Как десертът подобрява стомашно-чревната функция

Киселото мляко съдържа протеини и полезни бактерии, които поддържат чревната микрофлора. Докато семената от чиа са много богати на разтворими фибри. Те образуват гел, помагат за редовното изхождане и подхранват полезните бактерии.

Сушените плодове (сушени кайсии, стафиди, сушени череши) съдържат фибри, които могат нежно да стимулират перисталтиката.

Какаото съдържа полифеноли, които също могат да подкрепят микробиома.