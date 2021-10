Великият княз Георгий Михайлович Романов се венча за Ребека Бетарини

Н аследникът на последния руски император, екзекутиран със семейството си от болшевиките през 1918 г., сключи брак днес в Санкт Петербург в присъствието на няколко короновани глави, предаде "Франс прес".

Обявиха датата на сватбата на японската принцеса Мако

The wedding of HIH Grand Duke George Mikhailovich of Russia and HSH Princess Victoria Romanovna Romanoff (born Rebecca Bettarini) at Saint Isaac's Cathedral in Saint Petersburg, Russia. This is the first imperial wedding in Russia since the fall of the monarchy in 1917. pic.twitter.com/4722ESufUw

Великият княз Георгий Михайлович Романов се венча за италианската си годеница Ребека Бетарини в катедралата "Свети Исаак" в сърцето на бившата имперска столица на Русия на сложна религиозна церемония в присъствието на многобройни чуждестранни гости.

На събитието присъстваха около 1500 души, сред които испанската кралица-майка София, Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита, както и други представители на европейски кралски фамилии.

Шедьовърът на Петър Велики – царственият Санкт Петербург

Георгий Михайлович Романов е роден в Мадрид, Испания. Син е на великата княгиня Мария Владимировна, самопровъзгласила се за наследник на руския императорския трон, и съпруга й, великия княз Михаил Павлович от Русия. През по-голямата част от живота си е живял във Франция и Испания.

Прадядо му, великият княз Кирил Владимирович - братовчед на Николай Втори, успява да избяга от болшевишкото насилие по време на революцията през 1917 г. във Финландия. По-късно той и семейството му се преместват в Западна Европа.

Владимир Путин: Русия може да открие и удари всеки противник

Георгий Романов посещава Русия за първи път през 1992 г. От три години той живее в Москва, където работи по редица благотворителни проекти.

When I was younger, I used to sometimes ask myself: "Will #Russia ever have a #monarchy again?" So it's pretty cool to see these pictures. Thank you @MailOnline! #Europe #traditions #RussianMonarchy #RussianRevolution #Orthodoxy #wedding https://t.co/GQdjZVqQsw