Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Поддръжниците на странната теория вярваха, че през ноември 2024 г. е "изтекъл" таен документ, разкриващ т.нар. "Проект Anchor" на НАСА

22 януари 2026, 11:34
Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория
Източник: iStock/Getty Images

К онспиративните теоретици бяха "приземени", след като учени от НАСА опровергаха диво твърдение, че космическата агенция укрива информация за събитие, което можело да доведе до милиони жертви и наранявания.

Поддръжниците на странната теория вярваха, че през ноември 2024 г. е "изтекъл" таен документ, разкриващ т.нар. "Проект Anchor" на НАСА, подготовка на Земята за толкова катастрофално събитие, че според твърденията около 40 милиона души по света биха загинали от последиците.

"Земята ще загуби гравитация за 7 секунди на 12 август 2026 г." - конспиративната теория, която заблуди милиони онлайн

Според теорията на 12 август тази година, точно в 14:33 ч. по Гринуич (9:33 ч. източно време), Земята щяла да загуби гравитацията си за седем секунди.

"Ако това е фалшиво, защо има дата, име на проект и бюджет?", попита недоверчив потребител в X, цитиран от New York Post.

Оказва се обаче, че това е просто поредният случай на дезинформация в социалните мрежи. Интернет изследователи не откриват никакви следи от изтекъл документ или каквото и да било споменаване на "Проект Anchor". Междувременно експерти от НАСА посочват, че самата теория показва фундаментално неразбиране за това как работи гравитацията.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Произходът на теорията е неясен, но една от най-ранните препратки идват от профила в Instagram @mr_danya_of, където се появяват подробности за предполагаемите "89 милиона долара", заделени от НАСА за т.нар. "Проект Anchor".

"На 12 август 2026 г. светът ще загуби гравитацията си за седем секунди. НАСА знае. Те се подготвят, но няма да ни кажат защо", се твърди в публикацията.

Открийте истината зад абсурдните конспиративни теории

"Разрушаване на инфраструктурата. Икономически колапс за повече от десет години. Масова паника", пише още авторът, като изчислява, че 40 милиона души биха загинали от падания.

Според теорията явлението щяло да бъде причинено от "пресичане на гравитационни вълни", създадени при сблъсък на черни дупки.

Профилът @mr_danya_of обаче е добре познат с публикуването на напълно измислени твърдения, нещо, което не попречи на тролове да украсят абсурдната теория за "Проект Anchor". Един потребител дори добавя, че "пълно слънчево затъмнение ще премине над Северния ледовит океан" по същото време.

Репортери от Snopes се обръщат към НАСА за разяснение. "Земята няма да загуби гравитацията си на 12 август 2026 г.", заявява говорител на агенцията пред сайта за проверка на факти.

Експертът продължава с кратък урок по физика на гравитацията.

Скочете в 18:47 ч., нещо ще се случи с гравитацията

"Гравитацията на Земята, или общата гравитационна сила, се определя от нейната маса", обясняват от НАСА. "Единственият начин Земята да загуби гравитация би бил земната система, комбинираната маса на ядрото, мантията, кората, океаните, континенталните води и атмосферата да загуби маса."

Д-р Уилям Алстън, експерт по черни дупки от Университета на Хертфордшир, допълва пред Daily Mail, че сблъсъците на черни дупки са "толкова слаби, че се налага да изграждаме изключително чувствителна апаратура, за да ги засечем, камо ли да усетим въздействието им върху Земята".

"Тези вълни от сблъсъци на черни дупки рутинно преминават през Земята и през самите нас, като много леко ни свиват и разтягат. Но ефектът е толкова малък, многократно по-малък от размера на атом, че остава напълно незабележим", обяснява той.

Източник: New York Post    
Конспиративни теории НАСА Проект Anchor Загуба на гравитация Дезинформация Опровержение Социални мрежи Черни дупки Научно обяснение Фалшиви твърдения
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

<p>Кой има имен ден днес</p>
Кой има имен ден днес

