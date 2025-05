НАСА потвърди: Язовир в Китай забавя въртенето на Земята и променя времето

П ромяната на законите на времето се счита за невъзможна. НАСА обаче заяви, че една изкуствена структура в Китай е толкова масивна, че може да е повлияла на въртенето на Земята, съобщава Yahoo News.

Гигантски язовир, способен да повлияе на орбитата на планетата

Д-р Бенджамин Фонг Чао от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА представи проучване, свързващо размера и теглото на язовирната стена „Трите клисури“ в Китай с промените в земната орбита.

Най-голямата електроцентрала в света

Завършен през 2012 г., язовирът „Трите клисури“ обхваща река Яндзъ близо до град Сандупинг и се смята за най-голямата електроцентрала в света по инсталиран капацитет.

Ширината му е 2335 метра, а височината му над морското равнище е 185 метра. Общата стойност на строителството е достигнала 20,4 милиарда долара.

40 трилиона литра вода и микроскопичен ефект

Язовирната стена може да побере около 40 кубически километра вода, еквивалентни на 40 трилиона галона. Това причинява промяна в масата на Земята, което според изчисленията на НАСА увеличава продължителността на денонощието с 0,06 микросекунди.

Това също така прави планетата леко изпъкнала на екватора и сплескана на полюсите.

Почти незабележимо „разтягане“ на времето

За съжаление, тази промяна във времето е напълно незабележима за хората - една микросекунда е равна на 0,000001 секунди, а ефектът на язовира е само 0,00000006 секунди на ден.

За да се удължи денонощието дори с една секунда, биха били необходими 16 666 666 язовира „Трите клисури“, само въз основа на масата.

