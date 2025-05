Половинтонен космически кораб ще падне на Земята до дни

О чаква се космически кораб от съветската епоха, предназначен да кацне на Венера през 70-те години на миналия век, скоро да се спусне неконтролирано обратно към Земята, съобщава английското издание The Guardian.

Твърде рано е да се знае къде може да падне половинтонната маса метал или колко от нея ще оцелее при повторно навлизане в атмасферата,

според експерти по проследяване на космически отпадъци.

Нидерландският учен Марко Лангбрук прогнозира, че авариралият космически кораб ще се върне в атмасферата около 10 май. Той смята, че ще се разбие със скорост от 242 км/ч, ако остане непокътнат. „Макар и да не е без риск, не бива да се тревожим твърде много“, каза Лангбрук в имейл.

Failed Soviet satellite is falling back to earth — scientists warn car-sized probe could be deadly https://t.co/05Qhadonq3 pic.twitter.com/TgG7cuvqgf

Обектът е сравнително малък и дори да не се разпадне, „рискът е подобен на този от случайно падане на метеорит, каквито се случват няколко всяка година. Рискът да бъдете ударени от мълния през живота си е по-голям“, каза той. Шансът космическият кораб действително да удари някого или нещо е малък, добави той. „Но не може да бъде напълно изключен.“

Съветският съюз изстреля космическия кораб, известен като „Космос 482“, през 1972 г., една от поредица мисии до Венера.

Но той никога не излезе от земната орбита поради неизправност на ракетата. По-голямата част от него се срина в рамките на едно десетилетие. Но Лангбрук и други смятат, че самата капсула за кацане – сферичен обект с диаметър около 1 метър – обикаля света в силно елиптична орбита през последните 53 години, като постепенно намалява височината си.

Напълно е възможно космическият кораб с тегло близо 500 кг да оцелее при повторно навлизане в земната атмосфера. Той е построен, за да издържи на спускане през гъстата на въглероден диоксид атмосфера на Венера, каза Лангбрук от Технологичния университет в Делфт в Нидерландия.

Експертите се съмняват, че парашутната система ще работи след толкова години. Термичният щит може също да бъде компрометиран след толкова дълго време в орбита.

DANGER FROM SPACE: Old Soviet Satellite Kosmos 482 Set To Fall Back to Earth Next Week, Raising Fears It May Cause Deadly Strike on Our Plant’s Surface



READ: https://t.co/gFBIwMjnjv pic.twitter.com/k9RvgNwF0m